Das Rettungspaket für die österreichische LH-Tochter Austrian Airlines steht Medienberichten zufolge.

Wie die Zeitungen "Kurier" und "Der Standard" berichten, soll Austrian insgesamt 600 Mio. Euro an Unterstützung bekommen. Die Hälfte davon entfalle auf staatlich garantierte Bankkredite. 150 Mio. Euro erhalte Austrian Airlines von der Republik als frisches Eigenkapital, so der "Kurier". 150 Mio. Euro schieße die Mutter Lufthansa zu. Im Gegenzug erhalte Österreich eine zehnjährige Standortgarantie für die Fluggesellschaft. Die Marke Austrian Airlines bleibe bestehen. Österreich bekomme obendrein zwei Sitze im Aufsichtsrat der Austrian, schreibt "Der Standard".Austrian Airlines war wie die Lufthansa durch die Corona-Krise in eine äußerst bedrohliche Lage geraten. Laut Medien ist für den späten Nachmittag eine Pressekonferenz der Regierungsspitze geplant.