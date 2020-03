Prag soll nach den Plänen der Deutschen Bahn in Zukunft schneller von Berlin und Dresden aus erreichbar sein.

Dazu ist eine Verbindung abseits des Elbtals mit einem 26 Kilometer langen Tunnel geplant, es wäre der längste Zugtunnel in Deutschland. Am Montag unterzeichneten Vertreter Tschechiens und Deutschlands dazu in Dresden eine gemeinsame Erklärung. Derzeit werden verschiedene Streckenführungen für das Projekt begutachtet. Experten gehen davon aus, dass die Strecke frühestens Ende der 2030er Jahre fertiggestellt werden könnte.Von Dresden nach Prag soll die Fahrzeit später einmal bei einer Stunde liegen, derzeit sind es noch knapp eineinhalb Stunden mehr. Zwischen Berlin und Prag würde sich die Fahrtdauer von derzeit viereinhalb Stunden um zwei Stunden verkürzen."Europa wächst zusammen", betonte der für Infrastruktur zuständige Deutsche-Bahn-Vorstand Ronald Pofalla in seinem Statement. Mit dem Projekt werde ein weiteres Zeichen für die Stärkung der Schiene gesetzt. "Die Bahnen beider Länder und der Freistaat Sachsen haben ein ambitioniertes Projekt auf den Weg gebracht."