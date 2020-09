IKIA

So gut wie nichts geht mehr: Auch Teherans Khomeini Airport dürfte in diesen Tagen so gut wie ausgestorben sein.

Der Iran ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr: Aufgrund der Pandemie kam es bei der Anzahl der Flugpassagiere zu einem 96-prozentigen Rückgang.