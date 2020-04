Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) ist früher mit ihren Turboprops des Typs DH-8 Q-400 auch im Regionalverkehr für und in den Farben der Air Berlin geflogen.

In der Corona-Krise ist eine weitere deutsche Fluggesellschaft von Insolvenz betroffen: die von Eurowings im Wetlease eingesetzte LGW.

Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) musste beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenz anmelden. Das Unternehmen mit 15 Flugzeugen und 354 Beschäftigten soll in Eigenverwaltung mit dem Rechtsanwalt Dirk Andres als Sachwalter weitergeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Als neuer Geschäftsführer wurde der Rechtsanwalt Michael Wilbert bestellt.Die LGW war zuletzt mit eigenen Crews im Auftrag der Lufthansa-Tochter Eurowings unterwegs, die in der Corona-Krise aber den Mietvertrag gekündigt hat. Die Mitarbeiter waren schon vor der Insolvenz in Kurzarbeit gegangen. Die Flugzeuge sind in Bratislava abgestellt. Anfang April hatte bereits dieInsolvenz angemeldet.Dominik Wiehage, Geschäftsführer der LGW, kommentiert die Situation: "Wir hatten unsere 15 Flugzeuge vom Typ De Havilland DHC-8 in einer längerfristig angelegten Kooperation exklusiv bei der LH-Tochtergesellschaft Eurowings im Einsatz." Als Eurowings kurzfristig den Wetlease-Vertrag mit der LGW beendete, stand der Regio-Carrier ohne jede Beschäftigung da.