Schneller an die Küste: Die Bahn will mehr ICE Richtung Norden einsetzen.

Die Deutsche Bahn baut ihr Fernverkehrsangebot für Fahrten zwischen Nordrhein-Westfalen und der ostfriesischen Küste aus und will zum Herbst 2021 an Samstagen vier ICE-Verbindungen in den Fahrplan aufnehmen.

So sollen Fahrgäste schneller Richtung Norden gelangen. "Damit möchten wir den Fahrgästen ganzjährig, also auch an den Wochenenden in den Wintermonaten, zusätzliche Reiseverbindungen zwischen NRW und Ostfriesland anbieten", teil die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Zuerst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" darüber berichtet.Den Angaben zufolge sollen vom 11. September an vier ICE-Züge bereits bestehende IC-Verbindungen ersetzen. Vorgesehen sind ICE-Verbindungen zwischen Stuttgart beziehungsweise Köln bis zur Endstation an der Küste Norddeich Mole in Norden (Kreis Aurich). Dort haben Reisende Anschluss an die Fähren nach Juist und Norderney. In Emden können Passagiere für die Fähre nach Borkum umsteigen.

Das geplante Angebot dürfte eine Reaktion auf die allgemein gestiegene Nachfrage nach Deutschland-Urlaub sein. Bereits zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember hatte die Bahn bessere Verbindungen auf der Emslandstrecke Richtung Küste angekündigt. Einige bisher nur an Wochenenden in der Sommersaison fahrende IC-Züge zwischen Köln sowie dem Ruhrgebiet und Norddeich pendeln künftig ganzjährig.

Premiere im Sommer 2020

Im vergangenen Sommer war die Küste Ostfrieslands zum ersten Mal per ICE erreichbar. In der Hochsaison verkehrten Züge zwischen München und Norddeich Mole. Danach wurde sie wieder eingestellt. Ob es auch diese ICE-Verbindung 2021 geben wird, ließ der Staatskonzern offen. Im Sommer werde die Bahn kurzfristig Ergänzungen zu dem bestehenden Angebot in die Tourismusregionen prüfen, hieß es.