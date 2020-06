Kunden der Deutschen Bahn sollen von der geplanten vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer profitieren. Das versicherte DB-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla.

Bereits Anfang 2020 Fernverkehrspreise gesenkt

"Wir prüfen mit Hochdruck, wie und in welcher Form wir die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben können", sagte DB-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla am Donnerstag. Dies sei keine Frage des "Ob". Details ließ er jedoch offen.Die Bahn hatte zu Jahresbeginn die Fahrpreise im Fernverkehr gesenkt, nachdem es Erleichterungen bei der Mehrwertsteuer gegeben hatte. Die Senkung wurde eins zu eins auf die Fahrkartenpreise angerechnet. Zunächst hatte der Konzern aber auch erwogen, einen Teil des eingesparten Geldes in Angebotsverbesserungen zu investieren.Um in der Corona-Krise die Wirtschaft anzukurbeln, will die schwarz-rote Koalition die Mehrwertsteuer vorübergehend senken. Von Juli bis Dezember soll sie von 19 auf 16 Prozent sinken. Der ermäßigte Satz, der auch für Bahnfahrkarten gilt, soll von sieben auf fünf Prozent reduziert werden.