Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kann der Ex-Politiker Matthias Platzeck (SPD) als alleiniger und gemeinsamer Schlichter agieren.

Nachdem die Deutsche Bahn bereits vor einer Woche den früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg benannt hatte, akzeptierte ihn nun auch die Gewerkschaft. "Wir haben Herrn Platzeck als fairen, kompetenten und verlässlichen Schlichter bereits in den vergangenen beiden Schlichtungen bei der DB kennen und schätzen gelernt", erklärte GDL-Chef Claus Weselsky in einer Mitteilung.Die Bahn will den Anstieg der Personalkosten dämpfen, weil die Einnahmen in der Corona-Krise eingebrochen sind. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sie bereits einen Tarif vereinbart. Er sieht vergleichsweise geringe Einkommenssteigerungen vor. Die GDL hatte Verhandlungen abgelehnt. Zur Schlichtung ist sie aber vertraglich verpflichtet.Die Gremien der GDL wollen bereits am morgigen Freitag (16. Oktober) in Fulda ihre Forderungen beraten, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Kernthemen seien der Sanierungstarifvertrag "Covid 19", höhere Entgelte, bessere Arbeitszeiten sowie die Sicherheit des Zugpersonals. Die Schlichtung beginnt am 22. Oktober in Berlin und dauert drei Wochen.