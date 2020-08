Etihad Airways gibt an ihre Passagiere der First und Business Class eine neuartige Mundschutzmaske aus. Sie muss während des Fluges getragen werden.

Der Schutz ist Bestandteil des Gesundheits- und Hygieneprogramms "Etihad Wellness".Die weiche, wiederverwendbare Maske sei mit Microbebarrier-Stoffschutz behandelt worden, einer antimikrobiellen Breitbandbehandlung, die im Labor getestet worden sei und nachweislich das Vorhandensein von Keimen in den Stoffen reduziere. "Mit dieser langlebigen Schutzschicht sind die Masken waschbar und wiederverwendbar und damit umweltfreundlich", teilt die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi mit.Reisende hätten die Wahl, die Maske wie einen Schal um den Hals zu tragen und sie, wenn sie sich in der Nähe von anderen aufhalten, über Mund und Nase zu ziehen, um sich und ihre Umgebung zu schützen.Der aus leichtem, atmungsaktiven und dehnbaren Jersey-Gewebe hergestellte Schutz sei bequem und ideal für Reisen, da er bei Bedarf leicht an- und ausgezogen werden könne.