Die Corona-Pandemie und das Debakel rund um die gegroundete B-737max bringen Boeing im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen.

Unterm Strich fiel ein Verlust von 641 Mio. US-Dollar (umgerechnet 591 Mio. Euro) an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch einen Gewinn von 2,1 Mrd. Dollar gemacht. Der Umsatz des Airbus-Hauptkonkurrenten sank um 26 Prozent auf 16,9 Mrd. Dollar.Boeing steckt aufgrund des Problemfliegers B-737max, der nach zwei fatalen Abstürzen seit mehr als einem Jahr weltweit mit Startverboten belegt ist, bereits tief in der Krise. Durch die Corona-Pandemie, die den Luftverkehr nahezu zum Erliegen gebracht hat, gerät das Unternehmen noch stärker in Not. "Die Pandemie trifft jeden Aspekt unseres Geschäfts", sagte Vorstandschef Dave Calhoun.