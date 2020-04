Die nationale Airline von Mauritius gerät inmitten der Corona-Krise in die Insolvenz. Wie Air Mauritius am Mittwoch in einer Erklärung bekanntgab, haben die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus eine Sanierung erschwert.

Da zudem unklar sei, wann der eingestellte Flugverkehr wieder aufgenommen werde, könne die Fluggesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen voraussichtlich nicht mehr nachkommen und melde daher eine Insolvenz in Eigenverwaltung an. Ein Insolvenzverwalter soll nun versuchen, das angeschlagene Unternehmen zu sanieren. Der Airline kommt bislang im Incoming-Geschäft eine wesentliche Bedeutung zu.