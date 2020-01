Der Lufthansa-Konzern will trotz der neuerlichen Streikdrohung wieder mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO ins Gespräch kommen.

Man habe mehrere Verhandlungstermine zu tariflichen Fragen für diese Woche angeboten, sagte eine Sprecherin in Frankfurt. Eine Reaktion habe man noch nicht erhalten. UFO hatte über das Wochenende einen neuen, verschärften Streik bei dem Unternehmen angekündigt. Details will UFO am Mittwoch mitteilen.In dem Konflikt hat UFO seit Oktober bereits drei Streikwellen bei Flugbetrieben des Lufthansa-Konzerns veranstaltet. Rund 2000 Flüge fielen bislang aus.Am Donnerstag war der insgesamt dritte Versuch gescheitert, in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen dem Konzern und den Flugbegleitern in eine Schlichtung mit zusätzlicher Mediation zu tariffremden Fragen einzusteigen. Die UFO hatte die von Lufthansa für das gesamte Verfahren verlangte Friedenspflicht nicht akzeptiert. Die Lufthansa wollte andererseits den Einstieg in die Schlichtung nicht von einer einvernehmlichen Lösung in der Mediation abhängig machen.