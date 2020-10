Vor dem Bundesverwaltungsgericht ist am Donnerstag die erste mündliche Verhandlung über Klagen gegen die umstrittene Fehmarnbelt-Querung zu Ende gegangen.

Das Gericht will seine Entscheidung am 3. November verkünden, wie Malte Siegert vom klagenden Nabu der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte. Die Leipziger Richter hatten seit dem 22. September über die Klagen des Nabu, des Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung und mehrerer Fährunternehmen (Aktenzeichen BVerwG 9 A 7.19 und andere) verhandelt.Die Kläger zweifeln die Verkehrsprognosen für den Auto- und Eisenbahntunnel an und fürchten gravierende Umweltauswirkungen. Vom 6. Oktober an soll in einer zweiten Runde noch über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts verhandelt werden.Der deutsch-dänische Tunnel soll Fehmarn und Lolland verbinden. Dänemark wird ihn auf eigene Kosten von geschätzt 7,4 Mrd. Euro planen, bauen und betreiben. Für die Kosten der Straßen- und Schienenanbindung des Tunnels auf deutscher Seite muss die Bundesrepublik aufkommen. In Dänemark besteht seit 2015 Baurecht.