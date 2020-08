Nach Wochen mit hochsommerlichen Temperaturen in Deutschland zieht die Bahn eine positive Bilanz: "Nur 0,18 Prozent der Fernverkehrszüge konnten ihre Fahrt hitzebedingt nicht wie geplant zu Ende führen."

Das teilte die Bahn am Sonntag mit. Viele Züge seien mittlerweile technisch für Hitzewellen ausgerüstet, die Klimaanlagen der neuesten Generation seien etwa für Temperaturen bis 45 Grad ausgelegt. "Wir sind besser auf die Extremtemperaturen vorbereitet als je zuvor", erklärte DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber.Zudem sei die Auslastung der Züge durch die Corona-Pandemie geringer gewesen als etwa im vergangenen Jahr. "Das ist in normalen Zeiten kein Grund zur Freude, schafft aber jetzt zusätzliche Stabilität für die Klima- und Lüftungstechnik in unseren Zügen und vor allem Raum für sicheres Reisen mit der Bahn", so Huber.