Tegel bleibt in Betrieb: Eine vorübergehende Schließung wegen des Einbruchs der Passagierzahlen infolge der Corona-Krise ist vom Tisch.

Seit Januar haben die Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel nur sechs Mio. Fluggäste abgefertigt. "Ich wäre froh, wenn wir dieses Jahr zweistellig würde", sagt Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Der Plan, Tegel vom Netz zu nehmen, ist dennoch hinfällig.

Zum Vergleich: Weniger als zehn Mio. Fluggäste hatte es in Tegel und Schönefeld zuletzt 1993 gegeben, als es 9,7 Mio waren. 2019 waren es 35,6 Mio. Passagiere.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Weil in der Corona-Krise inzwischen wieder mehr Reisefreiheit herrscht, gab das Unternehmen am Mittwoch seinen Plan auf, den Flughafen Tegel vorübergehend vom Netz zu nehmen. Zwar gab es am Mittwoch nur 17 Starts und Landungen an beiden Flughäfen, Mitte Juni würden aber täglich etwa 40 erwartet, Ende Juli dann mehr als 100, heißt es.

Damit erreiche man die Marke von 20.000 Passagieren am Tag – dann reiche wegen der Corona-Abstandsvorgaben Schönefeld allein nicht mehr. "Und damit haben wir die Situation, dass wir bei der Kapazität wieder auf beide Flughäfen schauen müssen", so der Flughafenchef.