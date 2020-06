KLM-Chef Pieter Elbers verdoppelt zum Juli das Angebot: Statt 30 werden dann mehr als 70 Ziele angeflogen.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM baut ihr Angebot allmählich wieder aus und erhöht im Juli vor allem die Flugverbindungen nach Südeuropa. Nach Angaben vom Dienstag wird das Unternehmen im Juli 73 Ziele anfliegen, darunter Alicante, Ibiza und Porto.

Das ist eine Verdopplung gegenüber dem Mai, als KLM aufgrund der Corona-Krise nur noch 30 Destinationen im Angebot hatte. Im Juni sollen 45 Ziele angeflogen werden. Trotz des Ausbaus wird KLM aber auch im Juli immer noch nur 25 bis 30 Prozent der normalen Anzahl von Flügen absolvieren.

"Unsere Kunden wollen gerne wieder verreisen", sagte KLM-Chef Pieter Elbers laut Pressemitteilung. "Wir erweitern unser Netz deshalb langsam und sorgfältig. Mit allen Hygienemaßnahmen, die wir dafür an Bord und am Boden ergriffen haben, tun wir dies so sicher wie möglich."