Durch die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn zu Einschränkungen.

Am Bahnhof Köln Messe/Deutz halten am heutigen Dienstag von 9 Uhr an keine Züge mehr, wie die Bahn mitteilt. Mit Einschränkungen wird demnach bis zum späten Mittag gerechnet. Auf der Hohenzollernbrücke sollen während der Entschärfung nach Angaben der Stadt ebenfalls keine Züge fahren. Um den Fundort der Bombe am Kennedy-Ufer im Stadtteil Deutz wird für die Evakuierung ein Sperzone mit einem Umkreis von 500 Metern eingerichtet. Betroffen seien 15 Anwohner sowie örtliche Wirtschaftsunternehmen, die Oper Köln oder der Landschaftsverband Rheinland. Der Blindgänger war am Abend bei Bauarbeiten entdeckt worden.