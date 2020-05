Nach mehreren Wochen mit reduziertem Angebot verkehren die Regionalzüge nun wieder annähernd normal.

Die Regionalzüge der Deutschen Bahn sind mit 90 Prozent des üblichen Angebots zurück auf der Schiene. Zuvor waren die Verbindungen auf zwei Drittel des üblichen Angebots infolge der Corona-Krise zusammengestrichen worden.

"In den nächsten Wochen werden wir uns dem Regelfahrplan nähern", kündigte Vorstandsmitglied Berthold Huber an. "Wir fahren weiter so viel und so stabil wie möglich."

Den Regionalverkehr fährt die Deutsche Bahn nicht auf eigene Rechnung. Er wird von den Ländern finanziert und von ihnen, den Verkehrsverbünden oder kommunalen Zweckverbänden bestellt. Sie hatten nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland auf eine verlässliche Grundversorgung gesetzt, was meist mindestens einem erweiterten Wochenend- oder Ferienfahrplan entsprach.



Ein Drittel der Leistung im Regionalverkehr ist an Konkurrenten der Deutschen Bahn vergeben.