Die Lufthansa und andere coronagebeutelte Airlines erhalten zusammen staatliche Hilfen von 123 Mrd. US-Dollar (umgerechnet 112 Mrd. Euro). Das geht aus einer Kalkulation vor, die der Airline-Branchenverband Iata veröffentlicht.

Dabei geht es unter anderem um Kredite sowie Zuschüsse, Steuernachlässe oder Lohnkosten-Subventionen.Allerdings seien rund 55 Prozent der Hilfen Kredite und Kreditgarantien oder aufgeschobene Steuern, sagte der Chefökonom des Verbands, Brian Pearce. Das mache die Erholung der Fluggesellschaften von dem finanziellen Einbruch schwierig, weil sie hohe Schulden anhäuften. Der Verband geht davon aus, dass die Fluggesellschaften weltweit Ende dieses Jahres zusammen 550 Mrd. Dollar Schulden haben, nach 430 Mrd. Dollar zum Ende des vergangenen Jahres.Am großzügigsten war Singapur: dort erhielten Fluggesellschaften bislang Hilfen im Umfang von mehr als 84 Prozent der Einnahmen, die sie im vergangenen Jahr durch Ticketeinkünfte erzielten. In den Niederlanden lag der Anteil bei gut 41 Prozent, in Frankreich bei gut 36 Prozent, in den USA bei fast 33 Prozent, in Japan bei gut 22 Prozent und in Deutschland bei 19,5 Prozent. In der Schweiz erhielten die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss Unterstützung im Umfang von knapp 24 Prozent ihrer Ticketverkäufe 2019. In China lag der Anteil bei zwei Prozent, in Großbritannien bei 7,1 Prozent.