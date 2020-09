Vietnam will Mitte des Monats erstmals wieder Linienflüge nach Südkorea und Japan starten. Die Luftfahrtbehörden der drei Länder haben eine Vereinbarung über zunächst jeweils vier Flugverbindungen pro Woche erzielt, die am 15. September aufgenommen werden sollen.

Mit dieser Aussage zitierten staatliche Medien am Dienstag den Chef der örtlichen Luftfahrtbehörde, Dinh Viet Thang. Der Plan müsse noch vom Transportministerium gebilligt werden, so die Online-Zeitung "Vn Express". Regierungschef Nguyen Xuan Phuc hatte das Ministerium vor wenigen Tagen aufgefordert, die Wiederaufnahme von Flügen in die beiden Länder voranzutreiben.



Das südostasiatische Land ist bisher vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Bis Dienstag wurden rund 1000 Fälle bestätigt, 34 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Ursprünglichen Plänen zufolge sollte es bereits im Juli wieder Flüge nach China, Kambodscha, Laos, Südkorea, Japan und Taiwan geben – der Plan wurde aber wegen eines neuen Virusausbruchs in der Küstenstadt Da Nang wieder verworfen.

Strikte Quarantäne für alle Einreisenden

Es herrscht eine strikte Quarantänepflicht für alle Einreisenden. Bislang war diese staatlich organisierte Isolation kostenlos, ab sofort müssten Besucher diese selbst bezahlen, teilte die Regierung mit.