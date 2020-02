Ein Rastplatz als Betonskulptur: Selvika entlang der 67 km langen Havøysund-Route.

Schneewände, Haarnadelkurven, Moor- und Mondlandschaften, Endstation Eismeer: Norwegens Panoramastraßen erschließen das Land für Individualurlauber und machen seine Natur durch spektakuläre Architektur leichter erlebbar – Design-Klos inklusive.

Anhalten, aussteigen, rasten und staunen. Norwegens 18 offizielle Landschaftsrouten sind eine Sehenswürdkeit für sich – und ein beispielloses Infrastrukturprojekt aus Straßenbau und Tourismus. Sie verbinden Fahrerlebnisse in der von Fjorden, Gebirgen und Wasserfällen geprägten Natur mit dramatischen Aussichtspunkten, Kunst, Design und Aktivitäten am Wegesrand. "Norwegens Touristenstraßen bündeln die Hot Spots, sodass innerhalb kürzester Zeit vielfältige Eindrücke möglich sind. Diese spektakuläre Natur „hinter dem Lenkrad“ zu erleben, ist für viele Gäste ein unvergessliches Abenteuer", sagt Andre Ricken, Geschäftsführer vom Norwegen-Spezialisten Troll Tours.



Road Trips in Norwegen: Erlebnis aus Natur, Architektur, Design und Kunst

1 / 19 Gleich in der Nähe des Strands vom Ersfjords entlang der Senja-Strecke: das kultige Toilettengebäude mit seiner goldenen Außenverkleidung. (Elisabeth Müller/Statens Vegvesen) 2 von 19 Teilen 2 / 19 Tosende Aktivität auf der Hardanger-Route: hinterm Steinsdalsfossen-Wasserfall entlangspazieren. (Bjorn Andresen/Statens Vegvesen) 3 von 19 Teilen 3 / 19 Norwegens "Bauwerks des 20. Jahrhunderts": Der Atlanterhavsvegen schlängelt sich über sieben Brücken von Holm zu Holm. (Jarle Wæhler/Statens Vegvesen) 4 von 19 Teilen 4 / 19 Elf Haarnadelkurven: Die größte Aussichtsplattform ragt über eine Kante und schwebt 200 Meter über dem Trollstigen, der sich den steilen Berghang in Serpentinen hinaufschlängelt. (Jarle Wæhler / Statens vegvesen) 5 von 19 Teilen 5 / 19 Aussichtspunkt und Bühne für Kultur-Events: Utsikten („die Aussicht“) entlang der Gaularfjell-Route. (Jiri Havran/Statens vegvesen) 6 von 19 Teilen 6 / 19 Futuristisches am Fjord: der Rastplatz Ostasteidn am Sandsfjord entlang der Ryfylke-Route. (Jarle Lunde/Suldal Foto) 7 von 19 Teilen 7 / 19 Attraktion entlang der Andøya-Strecke: Vom stylischen Rastplatz gelangen Urlauber zur Bergformation Bukkekjerka, einen alten samischen Opferplatz. (Harald Christian Eiken/Video & Multimediaproduksjon) 8 von 19 Teilen 8 / 19 Nedre Oscarshaug: Der Aussichtspunkt entlang der Sognefjell-Route verfügt über ein Messfernrohr und gibt Besuchern eine Übersicht über die höchsten Gipfel des Hurrungane-Gebirges. (Tonje Tjernet/Statens vegvesen) 9 von 19 Teilen 9 / 19 Kulturdenkmal an der Varanger-Route: Das Steilneset Memorial in Vardø wurde zum Gedenken an die 91 Opfer errichtet, die der Hexerei angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. (Jarle Wæhler / Statens vegvesen) 10 von 19 Teilen 10 / 19 1476 m hoch: Von der Aussichstplatform Geiranger Skywalk auf dem Berg Dalsnibba sieht man die Kreuzfahrtschiffe im Fjorden. (Geiranger Skysslag) 11 von 19 Teilen 11 / 19 Die Hardangervidda-Strecke verläuft über Nordeuropas größte Hochebene. Ein Muss ist ein Stopp an der Aussichtplattform des Vøringsfossen, Norwegens vielleicht bekanntesten Wasserfall. (Norfilm AS/Statens Vegvesen) 12 von 19 Teilen 12 / 19 Kunst am Meer: Der Rastplatz Selvika entlang der Havoysund-Strecke ähnelt einer verschnörkelten Betonskulptur – der Weg führt bis zum Grillplatz am Strand. (Jiri Havran/Statens Vegvesen) 13 von 19 Teilen 13 / 19 Eine der beliebtesten Routen ist die Geiranger-Trollstigen-Route – 270-Grad-Kurve inklusive. Beim sogenannten Krawattenknoten führt die Straße unter sich selbst hindurch. (Jarle Wæhler / Statens vegvesen) 14 von 19 Teilen 14 / 19 In Allmannajuvet entwarf der Schweizer Stararchitekt Peter Zumthor bei den stillgelegten Zinkgruben eine Erinnerungsstätte inklusive Café, Galerie und Rast- und Parkplatz. Der Clou bei den Klos: Von den WCs aus kann man die Natur bestaunen. (Lars Grimsby) 15 von 19 Teilen 15 / 19 Perfekt für Picknicks: der Rastplatz Skreda am Ufer westlich von Leknes auf der Lofoten-Strecke. (Silja Lena Loken) 16 von 19 Teilen 16 / 19 Umgeben von Kiefern: der Rastplatz und die Aussichtsplattform Sohlbergplassen am See Atnsjøen an der Rondane-Route. (Jarle Wæhler / Statens Vegvesen) 17 von 19 Teilen 17 / 19 Hotspot entlang der Sognefjellet-Strecke: die Steinskulptur von Knut Wold am Rastplatz Mefjellet inmitten einer Gebirgslandschaft. (Jarle Wæhler/Statens Vegvesen) 18 von 19 Teilen 18 / 19 Einsam und unberührt: Die Fahrt auf der Aurlandsfjellet-Strecke verspricht viele kontrastreiche Eindrücke auf dem Weg vom Fjord bis hinauf zum Hochgebirge. (Statens Vegvesen) 19 von 19 Teilen 19 / 19 Design-WC entlang der Helgelandskyten-Route: Der Rastplatz Uredplassen punktet mit einer neun Meter breiten Terrasse und Aussichten auf den Fjord. (Steinar Skaar/Statens Vegvesen) 20 von 19 Teilen

Kombination aus Straßenbau und Tourismus Seit 1994 investiert Norwegen enorme Summen in seine schönsten Straßen. Bis 2023 soll das staatliche Mega-Infrastrukturprojekt mit rund 200 Rastplätzen und Aussichtspunkten abgeschlossen sein. Bis 2029, so der Plan, wird das Land durch weitere Maßnahmen insgesamt rund 460 Millionen Euro in die Sehenswürdigkeit gepumpt haben.



Atlanterhavsvegen Sie gilt als „Bauwerk des 20. Jahrhunderts“: Die nur 36 km lange Route verknüpft die Schärenwelt zwischen Molde und Kristiansund. Gänsehaut-Feeling kommt besonders bei einem Teilabschnitt entlang der Hustadvika-Bucht auf. Hier schlängelt sich die Straße direkt durchs offene Meer und verbindet so eine Inselkette mit sieben Brücken. Während bei Sonnenschein die spiegelglatte See zum Tagträumen anregt und man von den zwei eigens eingerichteten Anglerbrücken sogar Seehunde erspähen kann, peitschen im Spätherbst oft meterhohe Brecher über die Fahrbahn und sorgen so für denkwürdige Sturmerlebnisse.

„In Norwegen führen Straßen an die abgelegensten Orte“, sagt Peter Ritzler, Sprecher der Straßenbaubehörde Statens Vegvesen. Durch die „Nasjonale turistveger“ sollen auch Touristen diese abgeschiedenen Seiten des Landes erkunden können. Zugleich erhoffe man sich laut Ritzler, dass „durch mehr Reisende auf den Landschaftsrouten Leben in abgelegene Landstriche kommt".

Nur gut, dass erdgebundene Auto- und Wohnmobilreisen voll den Zeitgeist treffen. Viele Veranstalter haben längst eine oder mehrere Teilstrecken der zwischen 27 und 416 km langen und durchgehend beschilderten Panoramastraßen im Programm. Sie beobachten, dass die Zielgruppe, die sich für die mobile, flexible und unabhängige Urlaubsform entscheiden, immer größer und breiter wird.

Geiranger-Trollstigen Der 1936 gebaute Trollstigen in Andalsnes ist eine architektonische Meisterleistung für sich. Über elf steile Haarnadelkurven schlängelt sich der in Fels geschlagene Bergpass hinauf bis zum Kamm – ganz oben auf 852 m Höhe lädt eine Plattform dazu ein, sich das Spektakel von oben aus anzuschauen. Ein weiteres Highlight der 106 km langen Geiranger-Trollstigen-Route wartet in Gubrandsjuvet: Hier führt eine Brücke mit durchsichtigem Boden über die schmale Schlucht.

Laut Ritzler sei der „typische Tourist ein deutsches Ehepaar im Alter 50+ oder eine Familie aus den Niederlanden, die mit dem Wohnmobil nach Norwegen reist, um die Fjorde, Berge und die einzigartige Natur zu erleben.“ Weitere Zielgruppe seien Motorrad-Touristen, Aktive und Architekturliebhaber.

Kunst und Architektur am Straßenrand Ein Hauptaugenmerk beim Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur wird dabei auf Architektur und Kunst gelegt. „Wir wollten unseren 18 Nationalen Touristenstraßen einen ganz eigenen Dreh geben – durch innovative Architektur entlang der Strecken,“ sagt Projektleiter Jan Andresen. „Sie soll das Naturerlebnis sozusagen veredeln und gleichzeitig in sich selbst einen Besuch wert sein.“

Aurlandstraße Für viele Autofahrer ist ein Tunnel die Krönung der Aurlandstraße – und das obwohl auf der 47 km langen Strecke das Unesco-Weltnaturerbe Nærøyfjord, glasklare Lachsflüsse und der Stegasteins, eine Aussichtsplattform, die wie eine Sprungschanze vom Straßenrand aus 35 m ins Freie hinausragt, liegen. Mit fast 25 km Länge ist der Lærdatunnel aber nicht nur die weltweit längste Straßenunterführung, sondern fasziniert überdies mit einem Lichtkonzept, dass die Fahrer auf der 20-minütigen Durchfahrt hellwach bleiben lässt.

Um die Natur erreichbarer und somit erfahrbarer zu machen, wurden überwiegend junge Architekten, Landschaftsarchitekten, Designer und Künstler engagiert. Sie gestalten Aussichtsplattformen in exponierter Lage, Rastplätze, Informationszentren und Kunstwerke.

Der deutsche Architektur-Fotograf Ken Schluchtmann hält das für einen „Geniestreich. Mit den Landschaftsrouten hat Norwegen flächendeckend eine Kombination aus Natur und Design geschaffen, die weltweit einzigartig ist.“



„Mit den Landschaftsrouten hat Norwegen flächendeckend eine Kombination aus Natur und Design geschaffen, die weltweit einzigartig ist.“ Ken Schluchtman, Architektur-Fotograf

Wo Profanes zur Augenweide wird

Selbst so profane öffentliche Einrichtungen wie Rastplätze oder Toiletten sind oftmals auch Kunstwerk zugleich – und Paradebeispiele nicht nur für das ausgeprägte und konsequente Design-Bewusstsein der Norweger, sondern auch für das außerordentliche finanzielle Engagement, mit der das ölreiche Land sein Architekturförderprogrammen entlang der Wegstrecken vorantreibt.

Sognefjellstraße Wer gern Höhenluft schnuppert, sollte keinesfalls die 108 km lange Sognefjellstraße verpassen, den höchsten Bergübergang Nordeuropas. Die oft nur einspurige Strecke über das „Dach Norwegens" windet sich entlang des Jotunheimen-Gebirges an Bergbauernhöfen, blau schimmernden Gletschern, zackigen Gipfeln und smaragdgrünen Bergseen vorbei. Und wenn die Insassen links und rechts der Spur meterhohe Schneewände sehen, mag man gar nicht glauben, dass in Norwegen schon längst Sommer ist.

Der Rastplatz an der Havøysund-Strecke ähnelt einer verschnörkelten Betonskulptur hinter deren Wänden sich eine Toilette, ein Fahrradunterstand und zwei teils überdachte Grillplätze in unmittelbarer Strandnähe befinden.

Wo auf deutschen Raststätten der Gang auf die Toilette oft gefürchtet wird, sind viele Klohäuser auf Norwegens Touristenstraßen dagegen allein einen Besuch wert. Ein paar Beispiele: Hoch im Norden am Rastplatz in Ersfjordstranda entlang der Senja-Route steht direkt am Strand eine Toilette aus vergoldeten Aluminium-Schindeln mit Außendusche. Am Rastplatz Ostasteidn am Sandsfjord an der Ryfylke-Straße erinnert das moosbewachsene WC aus Beton an einen dreizackigen Bergkristall.

Ryfylke Einsame Siedlungen, alte Industriekultur und menschenleere Fjell-Landschaften: Ein Geheimtipp ist die 183 km lange Strecke Ryfylke zwischen dem Lysefjord und Røldal bei der Hochebene Hardangervidda. In Sauda kann man entlang des tosenden Svandalsfossen-Wasserfalls eine Treppenwanderung unternehmen. (Bizarres Schauspiel: Manchmal stürzen die Wassermassen mit solcher Macht herunter, dass die Polizei Auto für Auto durch die Wasserwolke auf der Straße hindurchleitet.) In Allmannajuvet entwarf der Schweizer Stararchitekt Peter Zumthor bei den stillgelegten Zinkgruben eine Erinnerungsstätte inklusive Café, Galerie und Rast- und Parkplatz. Der historische Grubenweg oberhalb des Flusses Storelva hinauf zum Stolleneingang ist begehbar.

"Schönste öffentliche Toilette der Welt"

Design-WC: das Toiletten­haus vom Ureddplassen

Zur Eröffnung der Toilette auf dem Rastplatz Ureddplassen entlang der 433 km langen Helgelandskysten-Küstenstraße titelte The Telegraph aus London gar: „Norwegen hat gerade die schönste öffentliche Toilette der Welt eröffnet.“ Sein Geschäft im wellenförmigen Gebäude mit weiß-rosa Marmorbänken davor zu verrichten gleicht einem Erlebnis, schaut man vom Klo aus doch durch eine Glaswand auf die Bucht und den Atlantik. So fühlt sich der Urlauber nicht als Fremdkörper, sondern als ein Teil der Natur. Selbst auf dem Klo.