Wasser-Action gleich neben der Achterbahn-Action: die neue Wasserwelt Rulantica soll den Europa-Park zum Ganzjahresziel machen und die Hotelauslastung steigern.

Ganzjährige Indoor-Erlebniswelten, Überschläge per Knopfdruck und sich kreuzende Achterbahnen: Die Freizeitparks in Deutschland haben kräftig investiert und locken mit spektakulären Neuheiten.

Freizeitparks: Achterbahnen, Abenteuer, Traumwelten

Steigende Besucherzahlen Vom andauernden Trend zu Kurzurlaub und Freizeitaktivitäten im eigenen Land profitieren auch die Freizeitparks. In den letzten zehn Jahren meldeten die im Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) organisierten 85 Freizeitparks stetigen Gästezuwachs. 2018 empfingen sie 39,4 Millionen Besucher – 2008 waren es noch 2,2. Millionen.

Ganzjährig gefeit vor Regen, Kälte und Hitze

„Freizeitparks werden immer mehr zur Familien-Destination für den Zweit- oder Dritturlaub. Die Nachfrage, ob man bei Karls auch übernachten kann, wurde in den letzten Jahren immer größer. Das war letztlich auch der Grund, in das Beherbergungsgeschäft einzusteigen.“ Mathias Freiheit, Leiter Karls Hotels & Resorts

Achterbahnfahrt durchs Hotel

Neue Themenwelt im Phantasialand

Motto: Aufsehen erregen

Top 10 Freizeitparks Europa-Park, Rust Playmobil FunPark, Zirndorf Phantasialand, Brühl Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn Legoland Deutschland, Günzburg Steinwasen-Park, Oberried Karls Erlebnis-Dorf, Rövershagen Hansa-Park, Sierksdorf Heide Park, Soltau Fort Fun Abenteuerland, Bestwig Quelle: Travellers‘ Choice Awards 2019 von Tripadvisor Quelle: Travellers‘ Choice Awards 2019 von Tripadvisor

Fokus auf Fun für die ganz Kleinen

So einfach wie genial: In den USA locken einige Freizeitparks mit angegliederten Wasserparks. Die Idee dahinter: Beide Attraktionen lassen sich mehr schlecht als recht an nur einem Tag erleben. So steigt der Anreiz für die Besucher, eine Nacht im Themenhotel zu verbringen, um gleich zwei Tage – einen Kurzurlaub – im Park zu buchen.Jetzt gibt es auch in Deutschland die reizvolle Kombi aus Achterbahn-Action und Badespaß: Im November 2019 öffnete neben dem Europa-Park ein riesiger, thematisierter Wasserpark mit 25 Attraktionen und einem Themenhotel als direktem Nachbarn – im Grunde also ein zweiter Freizeitpark am Standort Rust, für den auch gesondert Eintritt bezahlt werden muss. „Wir wollen mit Rulantica eine Destination für das ganze Jahr werden“, sagt Inhaber Roland Mack über die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Deutschlands meistbesuchten Freizeitpark. Weitere Ziele sind eine größere Auslastung der Hotelkapazitäten (derzeit 6000 Betten) und eine längere Verweildauer. „Noch bleiben unsere Gäste durchschnittlich 1,5 Nächte“, so Mack. Kommt Rulantica gut an, sind bereits der Ausbau der Wasserwelt und neue Hotels geplant.Der schlimmste Feind der Freizeitparks (neben einer schlechten Konjunktur) ist mieses Wetter. Wetterunabhängiger werden will auch das Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen. Dort wurde Ende 2019 das überdachte Bonbonland mit Manufakturen und fünf neuen Fahrgeschäften auf 2400 Quadratmetern Fläche eröffnet. „Für unsere Tages- und Hotelgäste sind Indoor-Attraktionen ideal, da sie unabhängig vom Wetter und ganzjährig genutzt werden können“, sagt Mathias Freiheit, Leiter von Karls Hotels & Resorts. „Dabei geht es nicht nur um die Überbrückung der kalten Jahreszeit, sondern auch um den Hochsommer, wenn die Temperaturen draußen so hoch sind, dass man sich lieber drinnen aufhält.“Geheimniskrämerei rund um neue Attraktionen ist ein probates Werbemittel der Freizeitparks. DasVeröffentlichen von Details in kleinen Häppchen schürt die Neugier und Vorfreude insbesondere bei der Zielgruppe der Wiederholer. Ein Geheimnis macht zum Beispiel das Phantasialand in Brühl um den Eröffnungstermin der Themenwelt Rookburgh, die seit drei Jahren in Bau ist. Fest steht, dass Besucher dort in die Anfangszeit der kommerziellen Luftfahrt versetzt werden – Achterbahn, Hotels, Bars und Manufakturen inklusive. Irre: Der Flying Coaster F.L.Y. wird nicht nur die durch die Kulissen der Themenwelt, sondern auch mehrfach durch das Hotel Charles Lindbergh rasen. „Immersion, also das Eintauchen in Erlebniswelten, ist auch für unsere Hotelgäste wichtig und wird von ihnen wertgeschätzt“, so Sprecher Patrick Raulf.Auch Tripsdrill in Cleebronn expandiert in großem Stil und kündigt gleich zwei neue Attraktionen an: Die Familien-Achterbahn Volldampf, bei der es nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts bergab geht, und die Hängeachterbahn Hals-über-Kopf ergeben zusammen die größte Investition in der Parkgeschichte. Besonderer Clou: Der Streckenverlauf beider Rollercoaster wird sich mehrfach kreuzen.Die Konkurrenz schläft nicht: Für die neue Saison plant der Bayern Park in Reisbach einen Gyro-Drop-Tower – der Freifall mit maximal 113 Stundenkilometern erfolgt aus 93 Metern Höhe. Für Schwindelfreie ist auch das nach Eigenangaben „welthöchste Kettenkarussell“ im Skyline Park im bayerischen Bad Wörishofen gedacht. Der Turm für das Kettenkarussell wird 142 Meter hoch sein.Auch Familien mit Kindern im Vorschulalter sind eine Zielgruppe der Freizeitparks. Im Heide Park in Soltau wird das Peppa Pig Land um das Gondel-Fahrgeschäft Peppas Ballonfahrt erweitert. Passend dazu wurden fünf Zimmer im Abenteuerhotel im Peppa-Pig-Look umgestaltet.Der Hansa Park in Sierksdorf stellt die neue Awildas Welt mit zwei Fahrgeschäften vor: eine Wasserbahn, die ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern zugänglich ist, und ein „nur“ elf Meter hoher Freifallturm. Im Ravensburger Spieleland öffnet Kakerlakak: In der Schiffschaukel sitzt man in einer überdimensionalen Kakerlake. Anders als bei üblichen Schiffschaukeln bleibt die Gondel stets horizontal.Im Europa-Park öffnete Ende 2019 auch die multimediale Themenbahn Snorri Touren, und vor Kurzem feierte die die durch einen Brand zerstörte Themenfahrt Piraten in Batavia ein Comeback im neuen Look. Für beide Attraktionen gibt es keine Altersbegrenzung oder Mindestgröße. Sehr viel rasanter – und damit für Kinder im Schulalter geeignet – muten derweil die neuen Lloyd’s Spinjitzu Spinner in der Ninjago World vom Legoland in Günzburg an: Sie ermöglichen unter anderen 360-Grad-Überschläge per Knopfdruck.