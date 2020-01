Die United States of America strotzen nur so von Freizeitparks mit den größten und schönsten Themenparks, sowie den ausgefallensten Achterbahnen. Doch welche haben es zu den beliebtesten Parks geschafft?

Über die ganzen USA verstreut finden sich kleine und große Freizeitparks. An der Ostküste, vor allem in Florida, befinden sich mehrere der größten und bekanntesten Vergnügungsparks.

Disney World

Universal Studios Orlando

SeaWorld Orlando

Rund 20 Mio. Eintritte verzeichnet Disney World Orlando jedes Jahr. Disney World ist jedoch nur der Oberbegriff für vier verschiedene Themenparks: Disney's Magic Kingdom mit dem berühmten Cinderella-Schloss, Disney's Epcot, Disney's Animal Kingdom und die Disney's Hollywood Studios sowie für die zwei Wasserparks Blizzard Beach und Typhoon Lagoon.Alle Bereiche sind durch die Disney Monorail und Buslinien miteinander verbunden, sodass sich die Besucher einfach auf dem 15.000 Hektar großen Gelände bewegen kann. Disney World bietet insgesamt 42 Attraktionen und Fahrgeschäfte, 29 Entertainment Shows, individuell geführte Touren und dazubuchbare Special-Events, sodass für alle Altersgruppen und Geschmäcker etwas dabei ist.Es gibt rund 20 Disney Resorts in allen Preisklassen passend zu den Themenparks. Vor allem das Four Seasons Resort oder die Disney's Animal Kingdom Lodge mit ihren Cabins und Zelten ist beliebt unter den Gästen.Nur ein paar Kilometer entfernt von Disney World liegt der Universal Studios Orlando. Berühmte Universal-Filme wie zum Beispiel E.T. und Terminator liefern Ideen für die Gestaltung des Parks. So entstand die weltberühmte Replik der Harry-Potter-Welt "The Wizarding World of Harry Potter".Außerdem gibt es noch weitere Themenbereiche wie zum Beispiel Hollywood, World Expo und Production Central. In dem gesamten Park werden die rund acht Millionen Besucher jährlich mit 11 verschiedenen Charaktervorstellungen und Paraden sowie Shows wie zum Beispiel die Blue Man Group bespaßt.Auch hier gibt es acht verschiedene Themenhotels in allen Preisklassen in Partnerschaft mit Loews Hotels. Hier sind Universal's Cabana Bay Beach Resort, Loews Royal Pacific Resort und das Hard Rock Hotel beliebt. Alle Gäste der Hotels dürfen vor der Öffnung für externe Besucher in die Themenparks. In den teuersten Hotels wie dem Loews Royal Pacific Resort erhalten alle Gäste einen Unlimited Ride Access und Priority Seating in den Restaurants.In Orlando gibt es einen Vergnügungspark mit einem etwas anderen Konzept. Das SeaWorld Orlando vereint den Freizeitpark "SeaWorld" und den Tierpark "Discovery Cove". Dabei gibt es keine klar definierten Bereiche zwischen Vergnügungspark und Tierpark im Park selbst. Ebenso gibt es den Wasserpark "Aquatica", der klar von dem Rest abgetrennt ist.

Alle Attraktionen sind in irgendeiner Form aufs Wasser bezogen. Die Achterbahn "Manta" soll der Bewegung eines Rochen ähneln, der durch die Ozeane gleitet. Da die Fahrgäste mit dem Rücken parallel unterhalb der Schienen hängen, ist "Manta" einzigartig in Florida. Auch die schnellste und längste Achterbahn Floridas "Mako" gibt es im SeaWorld Orlando.



Zwischen den Fahrgeschäften und interaktiven Spielen liegen die Gehege und Aquarien der Eisbären, Seehunde, Orcas sowie weiteren Meerestieren. Mehrmals täglich werden Live-Shows mit den Tieren vorgeführt.



SeaWorld hat elf offizielle Hotels wie das Renaissance Orlando Resort at SeaWorld oder das Hilton Garden Inn Orlando. Als Gast erhält man automatisch einen Express-Pass, um langes Anstehen zu vermeiden, sowie Rabatte auf Essen und Fanartikel. Auch außerhalb des Parks gibt es fünf Partnerhotels, die mit SeaWorld kooperien, sodass der Transport zum Park kostenfrei ist.



SeaWorld San Diego

Disneyland Anaheim

Knott's Berry Farm

Auch an der Westküste haben sich im Staat Kalifornien drei berühmte Freizeitparks angesiedelt. Zwei davon sind Ableger von schon bekannten Freizeitparks, die ihnen aber in fast nichts nachstehen.In der Stadt San Diego befindet sich das zweite SeaWorld der USA. Auch hier ist der Park eine Vereinigung von Freizeitpark und Tierpark. Der Tierpark bietet wie auch in Orlando die Möglichkeit, Eisbären, Orcas, Delfine, et cetera zu beobachten und die Live-Shows besuchen zu gehen.Der Vergnügungspark ist das Heim des "Electric Eel", die schnellste und längste Achterbahn in San Diego, sowie des "Bayside Skyrides". Die Gäste fahren in kleinen Gondeln an einer Seilbahn über den Park und können alles von oben betrachten. Ebenso bietet der Park jedes Jahr eine kleine Anzahl an mehrwöchigen Veranstaltungen wie das Seven Seas Festival.Im Gegensatz zu dem SeaWorld Orlando gibt es in San Diego nur ein offizielles Hotel auf dem SeaWorld-Gelände, das Comfort Inn & Suites, Zoo/SeaWorld. Ansonsten gibt es viele Kooperationen mit Hotels rund um den Park.Das noch vor Disney World eröffnete Disneyland in Anaheim, Kalifornien, besteht aus mehreren sogenannten Ländern. Besonders beliebt ist der "Star Wars: Galaxy's Edge" Themenpark und die "Main Street, USA" in der Kleinstädte aus dem mittleren Westen nachgebildet wurden. Weitere Länder sind dem Wilden Westen oder dem früheren New Orleans nachempfunden. An die kleinen Besucher wurde mit dem Fantasyland gedacht. Und vor knapp dreißig Jahren fanden auch die Disney Comicfiguren wie Mickey und Donald Duck ihr zuhause in "Mickey's Toontown".2001 kam ein weiterer vollständiger Freizeitpark "Disney's Adventure Park" zu dem Magic Kingdom hinzu. Dort gibt es diverse Fahrgeschäfte und ist in einige Themenbereiche gegliedert:Zum Beispiel die nachgebildete Stadt "Radiator Springs" aus dem Film "Cars" oder "A Bug's Land", in dem die Gäste nachempfinden können, wie es wäre, so klein wie ein Käfer auf dieser Welt zu sein. Dieses Jahr soll auch der neue "Avengers Campus" eröffnet werden, was noch weitere Fans zu den jährlich knapp 17 Mio. Besuchern hinzufügen wird.Verbunden sind alle Bereiche mit der Disneyland Railroad. Mit dieser können die Besucher auch zu einem der drei Disneyland Hotels fahren und als Hotelgast von dem dazugehörigen Wasserpark und der Extra-Stunde im Park profitieren.Dieser Freizeitpark in Buena Park, Kalifornien, ist nach und nach aus einer Familientradition entstanden. Heute ist er einer der beliebtesten Vergnügungsparks der USA mit etwa fünf Millionen Besuchern jährlich.Der Mittelpunkt des Parks ist die "Old West Ghost Town", die Nachbildung einer typischen Stadt aus dem Wilden Westen, mit einer echten Lokomotive, sowie der längsten und schnellsten aus Holz gebauten Achterbahn an der amerikanischen Westküste, der "Ghost Rider".Für die kleinen Parkbesucher gibt es das "Camp Snoopy" mit kindgerechten Attraktionen und einem Theater. Des Weiteren gibt es noch fünf Achterbahnen in anderen Themenbereichen. Darunter befindet sich Kaliforniens erster Dive Coaster, "HangTime", ein Achterbahntyp mit einer fast 90 Grad abfallenden Neigung.Während des Sommers gibt es die "Knott's Soak City" mit 23 Wasserrutschen, einem riesigen Wellenbecken, einem Wasserkanal und Wasserspielplätzen.Auch für eine Übernachtungsmöglichkeit ist mit dem "Knot's Berry Farm Hotel" gesorgt. Für Familien gibt es hier einen speziellen "Camp Snoopy" Trakt und verschiedene buchbare Pakete in Kombination mit Parkeintritt oder ohne.Dieser Text wurde von Elina Ewen verfasst.