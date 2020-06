Urlaub in den Ardennes wird auch für deutsche Urlauber ab Mitte Juni wieder möglich sein.

Zum 15. Juni wird Belgien wieder Deutsche Urlauber ins Land lassen. Dann fällt auch die Warnung des Auswärtigen Amtes. Dem Sommerurlaub an der belgischen Nordseeküste oder den Ardennen steht also nichts mehr im Weg.

Neben Deutschland öffnet sich das Land Mitte Juni auch wieder für Touristen aus 30 anderen europäischen Staaten. Bereits kommenden Montag unternimmt das stark vom Coronavirus getroffene Land große Schritte in Richtung Normalität. So dürfen am Montag nach fast dreimonatiger Zwangspause Restaurants, Cafés und Bars wieder öffnen – allerdings unter Einhaltung strikter Regeln und nur bis 1 Uhr nachts.

Ebenfalls ab kommendem Montag soll das kulturelle Leben wieder hochgefahren werden. Zunächst sollen Veranstaltungen ohne Publikum erlaubt werden. Am 1. Juli soll sich das ändern. Dann werden wieder bis zu 200 Personen zugelassen. Auch Kinos dürfen dann wieder öffnen. Abstand müsse eingehalten werden und das Tragen einer Maske werde dringend empfohlen, sagte Ministerpräsidentin Sophie Wilmès.

Belgien hatte seine Grenzen am 20. März weitgehend geschlossen. Seit vergangenem Samstag dürfen Belgier zumindest wieder Besuch von Verwandten aus dem Ausland empfangen. Seitdem dürfen sie zudem selbst zu Verwandten oder zum Einkaufen in Nachbarländer wie Deutschland oder die Niederlande fahren.