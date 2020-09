Finnlands Hauptstadt Helsinki ist als Reiseziel für Deutsche erst einmal wieder passé.

Vor allem durch private Feiern wie die türkische Großhochzeit in Hamm überschreitet Deutschland den kritischen Wert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Finnland und Litauen verhängen daher ein Einreiseverbot.

Erst zum 19. September hatten die Finnen Deutschland auf ihre grüne Liste gesetzt und die zum 24. August geschlossene Grenze wieder geöffnet. Zum 28. September – also zu Montag – fallen die Schranken nun wieder: Deutsche dürfen nicht mehr in Finnland einreisen.Grund: Wie die meisten anderen nordischen Staaten hateinen niedrigeren Grenzwert für die erlaubte Zahl an Corona-Neuinfektionen. Dieser beträgt 25 pro 100.000 Einwohner in den jeweils zurückliegenden 14 Tagen. Diesen Wert hat Deutschland gerissen. Das liegt an zahlreichen Neuinfektionen im Land, vor allem durch private Feiern wie die türkische Großhochzeit im nordrhein-westfälischen Hamm.Wenige Minuten später hat sichdem Einreiseverbot für deutsche Touristen angeschlossen.De facto können Deutsche in das baltische Land zwar noch fahren, müssen bei Einreise jedoch einen höchstens 72 Stunden alten negativenTestbefund vorlegen. Zusätzlich müssen sie sich in eine 14 Tage andauernde Quarantäne begeben und dürfen in dieser Zeit ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Mit einem erneuten-Test nach frühestens 8 Tagen dürfen sie diese auf 10 Tage verkürzen.Um den Quarantäneort für die Testabnahme verlassen zu dürfen benötigt man allerdings eine Sondergenehmigung des litauischen Gesundheitsdienstes

Eine Durchreise durch Litauen ist nicht möglich.

Eine Durchreise durch Litauen ist nicht möglich.



Es ist damit zu rechnen, dass wegen der gestiegenen Zahlen hierzulande in weiteren Ländern Einreiseverbote für deutsche Touristen ausgesprochen werden – oder alternativ die Verpflichtung zu einer 14-tägigen Quarantäne nach Einreise. Dies könnte beipielsweise für Irland gelten. Irland hatte sie erst zum 21. September wieder geöffnet. Für die irische Hauptstadt Dublin gilt allerdings sowieso eine deutsche Reisewarnung: Die Stadt ist Corona-Risikogebiet.Andere nordische und baltische Staaten legen noch strengere Maßstäbe an. Das gilt für Estland, Island und Lettland. Sie sind daher bereits jetzt ohne Quarantäne nicht mehr zu bereisen.Auch für andere Länder, in denen Corona wieder zunimmt, hat Finnland zum 28. September ein Einreiseverbot ausgesprochen. Dieses gilt für die Nachbarn