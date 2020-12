Der Reiseverkehr nach Israel wird von Mittwoch komplett zum Erliegen kommen.

Angesichts der Ausbreitung einer neuen, möglicherweise besonders ansteckenden Variante des Coronavirus verschärft Israel die Einreisebeschränkungen.

Das Corona-Kabinett entschied, Ausländern aus allen Ländern die Einreise zu verbieten. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, es gebe Ausnahmen von dieser Regel, wie etwa bei Diplomaten. "Wir haben eine neue Epidemie mit einem Virus, dessen Eigenschaften wir nicht genau kennen", sagte der 71-Jährige zu der Entscheidung. "Diese Mutation könnte auch Corona 2 sein."Bis Mittwoch müssen Einreisende sich sofort in Heimquarantäne begeben. Passagiere ausundmüssen laut der Entscheidung schon vorher in Corona-Hotels gebracht werden. Reisende aus allen Ländern, bei denen ein Test positiv ausfällt, müssen demnach in besondere Hotels für Corona-Kranke. Die neuen Vorschriften gelten zunächst für zehn Tage, können aber noch verlängert werden.Das Auswärtige Amt Deutschlands hat nun auch den gemeinsamen Reisehinweis für Israel und die Palästinensischen Gebiete (Westjordanland, Ost-Jerusalem und Gaza-Streifen) aktualisiert.Demnach besteht nun ein Einreiseverbot für alle ausländischen Reisenden. Ausnahmen gelten nur für ausländische Reisende, die einen Lebensmittelpunkt in Israel nachweisen können. Dazu ist vorab mit der zuständigen israelischen Auslandsvertretun g Kontakt aufzunehmen.Grundsätzlich müssen sich diese Reisenden direkt nach Einreise für 14 Tage in Quarantäne begeben. Es besteht die Möglichkeit die Quarantänezeit durch zwei negative PCR-Tests zu Beginn der Quarantäne und am neunten Tag der Quarantäne auf zehn Tage zu verkürzen. Vom 23. Dezember 2020 um 14 Uhr an stehen für die Quarantäne nur noch speziell von der israelischen Regierung eingerichtete Quarantänehotels zur Verfügung. Eine Heimquarantäne ist nicht mehr möglich. Reisende aus England, Dänemark und Südafrika müssen sich bereits ab sofort in Quarantänehotels begeben. Derzeit sind alle Länder weltweit als "rot" eingestuft und es gibt keine Ausnahmen von der Quarantänepflicht. Weitere Hinweise zu Ein- und Ausreisevorschriften bietet die israelische Regierung