Wegen anziehender Corona-Infektionszahlen haben mehrere Regionen in Spanien eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen.

Besonders strenge Einschränkungen kündigte Katalonien mit der Metropole Barcelona an. In dieser Comunidad Autónoma (Autonomen Gemeinschaft) werden alle Gemeinden vom Donnerstag an abgeriegelt, wie die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés am Montag in Barcelona mitteilte. Die knapp 7,6 Mio. Einwohner der Region im Nordosten Spaniens werden ihre jeweilige Gemeinde zehn Tage lang nur mit triftigem Grund verlassen dürfen – etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren.Während dieses Zeitraumes müssen alle Einkaufs- und Fitnesszentren sowie alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern geschlossen bleiben. An beiden Wochenenden werden zudem nur diejenigen Läden öffnen dürfen, die den Grundbedarf decken. Der Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten des Hospital del Mar in Barcelona, Robert Güerri, sprach von einer "Besorgnis erregenden Lage" in den Krankenhäusern der Metropole.Katalonien hatte am Sonntagabend mit 1483 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den mit Abstand höchsten absoluten Wert aller spanischen Regionen gemeldet. Die Region um die Hauptstadtmit ihren knapp 6,7 Mio. Einwohnern verzeichnete binnen 24 Stunden 954 Neuinfektionen. Hinter denund dersind Madrid und Barcelona zusammen mit Valencia mit jeweils rund 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen die von der Pandemie am härtesten getroffenen Regionen des Landes.Die Impfkampagne schreitet in Spanien derweil langsam voran. Bisher seien lediglich 18 Prozent der erhaltenen Impfdosen verabreicht worden, berichtete der Fernsehsender RTVE am Montag unter Berufung auf die Behörden. Es gebe dabei große regionale Unterschiede. Während in Galicien dieser Wert über 50 Prozent liege, sei Madrid mit nur sechs Prozent das Schlusslicht. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Spanien mehr als 1,9 Mio. Infektionen nachgewiesen, fast 51.000 Menschen mit Covid-19 starben.