Der Aristoteles-Platz in Thessaloniki: Eine Besichtigung der zweitgrößten griechischen Stadt steht auch auf dem Programm.

Die fvw setzt ihre Workshops für Reisebüros fort. Vom 15. bis 20. September besuchen deutsche Touristiker die Halbinsel Chalkidiki und Thessaloniki. Im Mittelpunkt steht der Neustart im griechischen Tourismus.

Jetzt anmelden!

Seit Juli steht Griechenland wieder für deutsche Touristen offen. Mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygieneprotokoll des Tourismusministeriums hatten sich Hotels, Flughäfen und Incoming-Agenturen auf den Neustart vorbereitet.Welche Erfahrungen haben Leistungsträger, Veranstalter und die Luftfahrt mit den neuen Regelungen? Wie sind die Aussichten Griechenlands für dieses und für nächstes Jahr? Um diese Fragen geht es zum einen beim fvw Workshop. Zum anderen lernen die Reisebüro-Mitarbeiter die Region Chalkidiki und Thessaloniki kennen.Chalkidiki mit ihren charakteristischen drei "Fingern", den drei Halbinseln Kassandra, Sithonia und Athos, ist bei vielen deutschen Urlaubern, vor allem auch Familien, beliebt. Die zweitgrößte griechische Stadt Thessaloniki ist ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum. In den Ausflügen geht es vor allem um das reiche Kulturerbe der Region.Neben der Besichtigung der Region und von einzelnen Hotels werden an einem Kongresstag die Vertreter von Veranstaltern über die Perspektiven Griechenlands diskutieren. Am Kongresstag werden auch Hotels und Leistungsträger teilnehmen.Das Event wird unterstützt vom griechischen Fremdenverkehrsamt (GNTO), der Hellenic Hotel Federation und den Tourismusorganisationen von Chalkidiki und Thessaloniki. Offizieller Flugpartner des fvw Workshop ist Aegean Airlines. Das Star-Alliance-Mitglied bietet Direktflüge ab Frankfurt und München und Flüge ab Hamburg mit Umsteigen in Athen.In Chalkidiki sind die Teilnehmer im Fünf-Sterne-Resort Eagles Palace untergebracht. Teilnehmen können alle Mitarbeiter und Chefs von Reisebüros (stationär und online). Welche Vorteile ein fvw Workshop bietet, sehen Sie in diesem Video