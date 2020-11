FVW Medien/HMJ

Eigentlich ein touristischer Hotspot: Der Times Square in New York.

Nach Jahren steigender Besucherzahlen ist der Tourismus in New York aufgrund der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr eingebrochen - und wird sich einer Prognose zufolge wohl erst 2024 wieder ganz erholt haben.