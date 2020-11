AT Reisen

In Schweden war bereits in der ersten Welle die Zahl der Corona-Toten extrem hoch. Nun breitet sich das Virus im Land wieder aus.

Nun steht ganz Europa auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts: Es gibt kein einziges Land mehr, vor dem nicht entweder komplett der teilweise gewarnt wird.

Grund: Auch die wenigen bislang nicht als Risikogebiet geltenden europäischen Länder sind nun massiv von Corona betroffen. Die Bundesregierung weitet ihre Reisewarnungen daher erneut aus.



Als komplette Länder wurden neu Dänemark, Italien, Portugal und Schweden (außer der Provinz Västernorrland) auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. In allen vier Fällen galt die Reisewarnung bisher nur für gewisse Regionen in diesen Ländern.



Einzige Ausnahmen sind bei Dänemark Grönland und die Färöer, bei Portugal Madeira und die Azoren. Die Inseln gelten nicht als Risikogebiete.



Mehr dazu

Zusätzlich wird neu vor einzelnen Regionen in bestimmten Staaten gewarnt. Dies ist auch in den bislang gar nicht betroffenen Staaten Estland und Norwegen der Fall. Beide waren die letzten europäischen Länder ohne Reisewarnung – das ist nun vorbei.Gewarnt wird aber auch vor großen Teilen Griechenlands. Dort sind wegen des Lockdowns die Hotels aber sowieso geschlossen. Lettland gilt sogar so gut wie vollständig aus Risikogebiet. Ausgenommen ist nur ein Landkreis.Im Einzelnen kommen diese Risikogebiete neu hinzu:Dänemark: gesamt Dänemark mit Ausnahme der Färöer und Grönland gilt nun als Risikogebiet.

Estland: es gilt nun die Region Ida-Viru als Risikogebiet.

Griechenland: es gelten nun auch die Regionen Attika, Zentralmakedonien, Ostmakedonien und Thrakien, Epirus und Thessalien als Risikogebiete.

Italien: gesamt Italien gilt nun als Risikogebiet.

Lettland: es gilt nun auch die Region Pierīga als Risikogebiet.

Litauen: gesamt Litauen mit Ausnahme des Bezirkes Utena gilt nun als Risikogebiet.

Norwegen: es gilt die Provinz Oslo als Risikogebiet.

Portugal: gesamt Portugal mit Ausnahme der autonomen Azoren und Madeira gilt nun als Risikogebiet.

Schweden: gesamt Schweden mit Ausnahme der Provinz Västernorrland gilt nun als Risikogebiet.



Damit gelten laut RKI nun die folgenden Länder und Regionen weltweit als Risikogebiete:



Afghanistan (seit 15. Juni)

Ägypten (seit 15. Juni)

Albanien (seit 15. Juni)

Algerien (seit 15. Juni)

Andorra - das Fürstentum Andorra (seit 26. August)

Angola (seit 15. Juni)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni)

Argentinien (seit 15. Juni)

Armenien (seit 15. Juni)

Aserbaidschan (seit 15. Juni)

Äthiopien (seit 15. Juni)

Bahamas (seit 15. Juni)

Bahrain (seit 15. Juni)

Bangladesch (seit 15. Juni)

Belarus (seit 15. Juni)

Belgien – das gesamte Land (seit 30. September)

Belize (seit 15. Juni)

Benin (seit 15. Juni)

Bhutan (seit 15. Juni)

Bolivien (seit 15. Juni)

Bosnien und Herzegowina (seit 15. Juni)

Brasilien (seit 15. Juni)

Bulgarien – das gesamte Land(seit 1. November)

Burundi (seit 15. Juni)

Cabo Verde (seit 3. Juli)

Chile (seit 15. Juni)

Costa Rica (seit 15. Juni)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni)

Dänemark – gesamt Dänemark mit Ausnahme der Färöer und Grönland (seit 8. November)

Dominikanische Republik (seit 15. Juni)

Dschibuti (seit 15. Juni)

Ecuador (seit 15. Juni)

El Salvador (seit 15. Juni)

Eritrea (seit 15. Juni)

Estland - die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Ida-Viru (seit 8. November)

Eswatini (seit 15. Juni)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Österbotten (seit 17. Oktober)

Frankreich – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Gesamt Kontinentalfrankreich (seit 17. Oktober) Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August) Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August) Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August) Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September) Überseegebiet: Martinique (seit 17. Oktober)

Gabun (seit 15. Juni)

Gambia (seit 15. Juni)

Georgien (seit 7. Oktober)

Ghana (seit 15. Juni)

Griechenland - die folgende Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Westmakedonien (seit 1. November) Attika (seit 8. November) Zentralmakedonien (seit 8. November) Ostmakedonien und Thrakien (seit 8. November) Epirus (seit 8. November) Thessalien (seit 8. November)

Guatemala (seit 15. Juni)

Guinea (seit 15. Juni)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni)

Guyana (seit 15. Juni)

Haiti (seit 15. Juni)

Honduras (seit 15. Juni)

Indien (seit 15. Juni)

Indonesien (seit 15. Juni)

Irak (seit 15. Juni)

Iran (seit 15. Juni)

Irland – das gesamte Land (seit 24. Oktober)

Island (seit 30. September)

Israel (seit 3. Juli)

Italien – das gesamte Land (seit 8.November)

Jamaika (seit 15. Juni)

Jemen (seit 15. Juni)

Jordanien (seit 7. Oktober)

Kamerun (seit 15. Juni)

Kasachstan (seit 15. Juni)

Katar (seit 15. Juni)

Kenia (seit 15. Juni)

Kirgisistan (seit 15. Juni)

Kolumbien (seit 15. Juni)

Komoren (seit 15. Juni)

Kongo DR (seit 15. Juni)

Kongo Rep (seit 15. Juni)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni)

Kosovo (seit 15. Juni)

Kroatien - das gesamte Land (seit 1. November)

Kuwait (seit 15. Juni)

Lesotho (seit 15. Juni)

Lettland - die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Latgale (seit 1. November) Riga (seit 1. November) Pierīga (seit 8. November) Vidzeme (seit 1. November)

Libanon (seit 15. Juni)

Liberia (seit 15. Juni)

Libyen (seit 15. Juni)

Liechtenstein – das gesamte Land (seit 24. Oktober)

Litauen – das gesamte Land mit Ausnahme des Bezirkes Utena (seit 8. November)

Luxemburg (14. Juli – 20. August und seit 25. September)

Madagaskar (seit 15. Juni)

Malawi (seit 15. Juni)

Malediven (seit 17. Juli)

Mali (seit 15. Juni)

Malta (seit 17. Oktober)

Marokko (seit 15. Juni)

Mauretanien (seit 15. Juni)

Mexiko (seit 15. Juni)

Monaco (seit 1. November)

Mongolei (seit 15. Juni)

Montenegro (15. – 19. Juni und seit 17. Juli)

Mosambik (seit 15. Juni)

Nepal (seit 15. Juni)

Nicaragua (seit 15. Juni)

Niederlande – das gesamte Land (inkl. der autonomen Länder) (seit 17. Oktober)

Niger (seit 15. Juni)

Nigeria (seit 15. Juni)

Nordmazedonien (seit 15. Juni)

Norwegen - die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete: Oslo (seit 8. November)

Oman (seit 15. Juni)

Österreich – das gesamte Land mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 1. November)

Pakistan (seit 15. Juni)

Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli)

Panama (seit 15. Juni)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni)

Paraguay (seit 15. Juni)

Peru (seit 15. Juni)

Philippinen (seit 15. Juni)

Polen – das gesamte Land (seit 24. Oktober)

Portugal– das gesamte Land mit Ausnahme der der autonomen Regionen Azoren und Madeira (seit 8. November)

Republik Moldau (seit 15. Juni)

Rumänien – das gesamte Land (seit 7. Oktober)

Russische Föderation (seit 15. Juni)

Sambia (seit 15. Juni)

San Marino (seit 1. November)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni)

Schweden – das gesamte Land mit Ausnahme der Provinz Västernorrland (seit 8. November)

Schweiz – das gesamte Land (seit 24. Oktober)

Senegal (seit 15. Juni)

Serbien (seit 15. Juni)

Sierra Leone (seit 15. Juni)

Simbabwe (seit 15. Juni)

Slowakei – das gesamte Land (seit 17. Oktober)

Slowenien – das gesamte Land (seit 1. November

Somalia (seit 15. Juni)

Spanien – das gesamte Land Spanien (seit 2. September) mit Ausnahme der Kanarische Inseln (seit 24. Oktober)

Südafrika (seit 15. Juni)

Sudan (seit 15. Juni)

Südsudan (seit 15. Juni)

Surinam (seit 15. Juni)

Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni)

Tadschikistan (seit 15. Juni)

Tansania (seit 15. Juni)

Tschechien – ganz Tschechien (seit 25. September)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni)

Togo (seit 15. Juni)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni)

Tschad (seit 15. Juni)

Tunesien (seit 7. Oktober)

Türkei (seit 15. Juni)

Turkmenistan (seit 17. Juni)

Ukraine (seit 15. Juni)

Ungarn – das gesamte Land (seit 1. November)

USA (seit 3. Juli gesamte USA)

Usbekistan (seit 15. Juni)

Vatikanstadt (seit 1. November)

Venezuela (seit 15. Juni)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September)

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – das gesamte Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Gibraltar. Ausgenommen sind die weiteren Überseegebiete, Isle of Man und die Kanalinseln (Guernsey, Jersey) (seit 24. Oktober)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni)

Zypern (seit 1. November)

Gebiete, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 14 Tagen Risikogebiete waren, aber derzeit KEINE mehr sind:

Spanien: Kanarische Inseln (2. September – 24. Oktober)

Estland: Region Jogeva (24. Oktober – 1. November)