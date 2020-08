In Österreich gilt vom kommenden Montag an eine Reisewarnung für das gesamte spanische Festland im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

Alle Festland-Provinzen Spaniens sind betroffen, ausgenommen sind die Inselgruppen der Balearen und die Kanarischen Inseln. "Es wird ausdrücklich vor Reisen auf das spanische Festland gewarnt", teilte das Außenministerium in Wien mit. Die Warnung tritt um Mitternacht von Sonntag auf Montag in Kraft.Vor rund einer Woche hatte auch Deutschland eine partielle Reisewarnung verhängt, allerdings nur für einen Teil des Festlands. Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen nach Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona sowie in die Regionen Aragón und Navarra.In Österreich müssen Reisende, die vom spanischen Festland zurückkehren, vom 10. August an bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Dasselbe gilt auch für andere ausgewiesene Risikogebiete. Reisewarnungen gelten in Österreich derzeit für 31 Staaten sowie die chinesische Provinz Hubei.