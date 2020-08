Trübe Aussichten: Color Line unterbricht ab 28. August ihren Verkehr zwischen Kiel und Oslo – hier die Color Fantasy im Hafen der norwegischen Hauptstadt.

Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen ab dem Wochenende für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Außenministerium bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden.

Mehr dazu

Mehr dazu Wegen steigender Infektionszahlen Deutschen Gästen in Norwegen droht Quarantäne

Quarantäneregel gilt ab Freitagnacht

Color Line unterbricht Verkehr von Kiel nach Oslo

Erneut Ostsee-Kreuzfahrten ohne Landgang

Damit folgte die Regierung dem Rat der Gesundheitsbehörden (FHI), die den Anstieg der registrierten Corona-Fälle in Deutschland mit Sorge beobachtet hatten."Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100.000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird", hieß es auf der Website des FHI.Die Quarantäneregel tritt um Mitternacht zu Samstag in Kraft. Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht.Nach Informationen des Auswärtigen Amts in Berlin müssen Einreisende aus Deutschland eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten zehn Tage durch aussagekräftige Dokumente wie etwa eine Buchungsbestätigung nachweisen. Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben.Color Line beschloss daher, ab dem 28. August den regelmäßigem Fährbetrieb zwischen Deutschland und Norwegen zu unterbrechen. "Wir bitten um Verständnis. Infektionssicherheit hat für uns höchste Prioritä", sagt CEO Trond Kleivdal.Bestehende Buchungen können laut Color Line auf einen späteren Zeitpunkt umgebucht werden. Alternativ storniert die Reederei die Buchungen kostenfrei und erstattet bereits geleistete Zahlungen. Alle Gäste mit betroffenen Buchungen werden von Color Line informiert. Wie lange die Unterbrechung dauert, steht noch nicht fest.Die Schiffe Color Magic und Color Fantasy werden weiterhin regelmäßig in Kiel zu sehen sein, kündigt die Reederei an: Sie verkehren wie vor dem 15. Juli wieder ab Oslo ausschließlich als Ostsee-Kreuzfahrt ohne Landgang.Der Fährverkehr von und nach Norwegen wird weiterhin von Superspeed 1 und 2 zwischen Hirtshals, Larvik und Kristiansand bedient. Kürzlich wurden mit den Gesundheitsbehörden an den Terminals von Color Line Teststationen eingerichtet, an denen sich sowohl Reisende als auch Mitarbeiter freiwillig testen können. So schaffe Color Line ein sicheres Umfeld für Gäste und Mitarbeiter auf allen Schiffen und in den Terminals, sagte CEO Trond Kleivdal.