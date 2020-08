Die griechische Regierung ordnet nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte an.

Zudem wurde die traditionelle Messe von Thessaloniki (5. bis 13. September) abgesagt. Deutschland wäre in diesem Jahr das Partnerland dieser Messe gewesen.Nachdem binnen 24 Stunden mehr als 200 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet wurden, müssen alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter aufund anderen bekannten Urlaubsregionen täglich spätestens um 24 Uhr schließen. Diese Maßnahme gilt vorerst bis 23. August, teilte eine Regierungssprecherin in Athen mit.Zudem müssen alle auf dem Landweg einreisenden Menschen vom 17. August an einen negativen Corona-Test vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisehinweise für Griechenland bereits entsprechend aktualisiert.Griechenland weist – gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Mio. Einwohnern – eine geringe Zahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl von Infizierten jedoch schlagartig angestiegen.