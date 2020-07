Wegen erhöhter Coronavirus-Infektionen in Serbien schließt Griechenland seine Grenzen für Reisende aus diesem Balkanland.

Wie eine Regierungssprecherin am Sonntag schriftlich mitteilte, tritt das Einreise-Verbot an diesem Montag um 6 Uhr Ortszeit in Kraft und gilt zunächst bis zum 15. Juli.Zahlreiche Menschen aus Serbien verbringen traditionell ihren Urlaub in Griechenland. In den vergangenen Tagen waren Tausende Urlauber aus Serbien in großer Zahl nach Nordgriechenland gereist. Alle mussten einen Coronavirustest machen. Ob es viele Fälle Corona-Infizierter aus Serbien in Griechenland gab, teilte die Regierung nicht mit.