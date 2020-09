In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wollen die Behörden beraten, ob wegen gestiegener Infektionszahlen wieder striktere Corona-Maßnahmen eingeführt werden.

Mehr dazu

Mehr dazu Wegen hoher Infektionszahlen Söder avisiert Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

steht mit 46,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen kurz vor der wichtigen 50er-Schwelle. Die Stadt in Westfalen stand NRW-weit am Montag an der Spitze der Liste der sogenannten 7-Tage-Inzidenz und überholte mit einem Anstieg von fast vier Punkten zum VortagAuch in anderen Städten liegt der entsprechende Wert weiter über der Zahl 35, ab der bereits erste Maßnahmen ziehen: Gelsenkirchen lag – zum Vortag unverändert – bei 44,1.bei 37,8, wobei der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Vortag noch bei 36,9 lag. Fürbetrug der Wert am Montag 33,2 (Vortag: 34,2). Derstagnierte bei 33,0.An diesem Montag wollen die Behörden entscheiden, ob in Hamm, Gelsenkirchen und Remscheid wieder striktere Beschränkungen eingeführt werden. In Köln solle am Dienstag der Krisenstab zusammentreten, teilte ein Sprecher mit.