Wegen der rasch steigenden Anzahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus führt Slowenien zum heutigen Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr ein.

Dies gab Innenminister Ales Hojs am Montag in Ljubljana bekannt. Hojs begründete die Maßnahme damit, dass Untersuchungen zufolge der Großteil der Corona-Übertragungen bei privaten Zusammenkünften in den Abend- und Nachtstunden erfolge.Bereits am Montag hatte das EU-Land einen 30-tägigen Pandemie-Notstand ausgerufen. Dieser hatte zunächst keine unmittelbare Konsequenzen, bildete aber die Grundlage für die nun von der Regierung verhängte nächtliche Ausgangssperre. Auch lokale Behörden können nun eigene Einschränkungen anordnen, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen. Außerdem sind nunmehr Fahrten zwischen den zwölf Regionen des Landes nicht mehr erlaubt, außer es liegen triftige Gründe wie der Weg zur Arbeit vor.In Slowenien, einem Land mit zwei Millionen Einwohnern, wurden am Montag 537 und am Vortag 726 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Erstmals überstieg am Montag der Anteil der positiven Tests die 20-Prozent-Marke. Um die Pandemie unter Kontrolle halten zu können, sollten nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mehr als fünf Prozent der durchgeführten Corona-Tests positiv sein. Die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen wurde am Montag mit 339 angegeben.Seit Beginn der Pandemie im März haben sich nach offiziellen Angaben 13.678 Menschen mit dem Virus Sar-CoV-2 angesteckt, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 190 von ihnen starben an den Folgen einer Corona-Erkrankung.