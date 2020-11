Trotz dichter Besiedlung bietet Taiwan sehr viel Grün.

Die Insel im Westpazifik vereint die Vielfalt Asiens auf kleinster Fläche – und ist somit auch so etwas wie ein Stück Fernost für Einsteiger: Taiwans landschaftliche Vielfalt steht im Fokus des Webinars am Dienstag, 1. Dezember 2020.

Von den heißen Quellen nahe der Stadt Taitung bis zu den Schluchten und steilen Felswändern im Taroko-Nationalpark, von den Regenwäldern bis zu den tropischen Stränden: Auf einer Fläche, die gerade mal so groß ist wie das Bundesland Baden-Württemberg, bietet Taiwan eine höchst vielfältige Natur. Hinzu kommen kulturell spannende Städte wie die Hauptstadt Taipeh oder das in den 1620er-Jahren als niederländische Kolonialstadt errichtete Tainan.Ausführliche Informationen über Taiwan gibt es in einem Webinar am 1. Dezember um 15.00 Uhr . Erläutert wird auch, für welche Kunden sich die Insel am besten als Fernreiseziel eignet.Und damit Reisende einen persönlichen Einblick in die taiwanische Teekultur erhalten, bietet sich eine Teetour zu einer der vielen Plantagen an. Dort lässt sich eine Teezeremonie erleben und anschließend das wunderbare Aroma des Tees bei einem atemberaubenden Ausblick auf die Berge genießen.