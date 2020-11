In einem Webinar erläutert Visit Finland, wie das Land bis 2025 zum nachhaltigsten Reiseland der Welt werden will. Unter anderem wird Liisa Kokkarinen von "Sustainable Travel Finland" einen Einlick über das Vorgehen geben. Nina Tähtinen von Tallink Silja wird erzählen, welche nachhaltigen Projekte und Ziele die Fährgesellschaft vornimmt.Das Webinar findet am 25. November von 14 bis 15 Uhr statt. Anmeldung hier.