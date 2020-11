Spannende Städte und tolle Natur: Das kleine Land Taiwan bietet beides.

Nur 23 Mio. Einwohner zählt Taiwan – doch auf kleinster Fläche vereinigt der Inselstaat in Fernost eine reiche Kultur, spannende Städte und beeindruckende Naturlandschaften. Am 1. Dezember (15 Uhr) informiert Taiwan in einem Webinar.

Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche – und ist somit auch so etwas wie ein Stück Fernost für Einsteiger: Taiwan bietet eine landschaftliche Vielfalt und ein blühendes Ökosystem.Grandiose Landschaften, moderne Großstädte, faszinierende Kulturen und gutes Essen zeichnen das "andere China" aus. Von der Fläche her gerade mal so groß wie Baden-Württemberg verfügt Taiwan über mehr als 200 Berge mit einer Höhe von über 3000 Meter, Steilküsten, Regenwälder, tropische Strände und Reisfelder. In dem Webinar am 1. Dezember um 15 Uhr erfahren Sie mehr über diese einzigartige Insel.Erfahren Sie, für welche Kunden sich Taiwan als wunderbares Fernreiseziel eignet!Kaum ein anderes Land bietet solch eine Vielzahl an Wellness-Angeboten, Outdoor-Aktivitäten und kulturellen Erlebnissen. Vom Wandern übers Tauchen und Surfen bis hin zum Fahrradfahren können Urlauber die Natur auf unterschiedlichste Art und Weise in Taiwan entdecken. Nach einem erlebnisreichen Tag kann anschließend in einem der 100 natürlichen heißen Quellen entspannt werden.Und damit Reisende einen persönlichen Einblick in die taiwanische Teekultur erhalten, bietet sich eine Teetour zu einer der vielen Plantagen an. Dort lässt sich eine Teezeremonie erleben und anschließend das wunderbare Aroma des Tees, bei einem atemberaubenden Ausblick auf die Berge, genießen.