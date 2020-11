Utahs spektakuläre Nationalparks sind weltberühmt. Dass der Beehive State aber noch weitaus mehr zu bieten hat, erfahren Touristiker im aktuellen Webinar von Park City. Das historische Silberminenstädtchen liegt rund 30 Minuten von Utahs Hauptstadt entfernt.

Weltklasse-Skigebiete und Wandmalereien

Weltweit ist die auf 2080 bis 3049 Meter Höhe östlich der Wasatchkette gelegene Gemeinde Park City mit ihren markanten pastellfarbenen Holzhäusern auch bekannt für das renommierte Sundance Film Festival jedes Jahr Ende Januar, das von Schauspieler-Ikone Robert Redford gegründet wurde. Ein Muss des Silberminenstädtchens ist auch die Historic Main Street mit ihren über 150 Shops, Galerien, Cafés und urigen Saloons.Doch in den Seitenstraßen warten noch viele weitere Überraschungen: Schon von den Wandmalereien des berühmtesten anonymen Streetart-Künstlers Banksy in Park City gehört? Oder wie wäre es nach dem Ski-in und Ski-out mit einem Whisky in der High West Distillery?Was Park City noch zu bieten hat, wenn man nicht die über 420 Pisten der beiden Weltklasse-Skigebiete Park City Mountain und Deer Valley Resort hinunterjagt, erfahren Reiseprofis im aktuellen kostenlosen. Für Insider-Infos sorgt Zach Fyne, International Marketing & Communications Manager beim Park City Chamber/Convention & Visitors Bureau.