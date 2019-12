imago images / AAP / Ben McKay

An einem Zaun bei der Küste in Whakatane, Neuseeland, wurden am gestrigen Mittwoch Blumen niedergelegt.

Nach tagelangem Warten wegen der Gefahr eines neuen Ausbruchs will die neuseeländische Polizei die mutmaßlich acht Todesopfer auf der Vulkaninsel White Island nun an diesem Freitag bergen. Dies teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in der Hauptstadt Wellington mit.