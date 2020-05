Das Urlaubsland Slowenien öffnet seine Grenzen für Urlauber und Geschäftsreisende aus den anderen EU-Ländern schon jetzt.

Eine entsprechende Verordnung, die am heutigen Dienstag in Kraft tritt, erließ die Regierung am Montagabend, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Die Regelung gilt auch für EU-Bürger, die eine Immobilie in Slowenien besitzen. Die betroffenen Personen können ohne Auflagen wie den Vorweis eines Corona-Tests oder Quarantäne-Pflichten nach Slowenien einreisen und sich dort aufhalten.Das zwischen Alpen und Adria gelegene Land hat eine 46 Kilometer lange Meeresküste mit gut ausgebauter touristischer Infrastruktur. Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie erwies es sich bislang als erfolgreich. In den vergangenen zwei Wochen verzeichneten die Gesundheitsbehörden nur wenige Neuansteckungen.