Der Roque Nublo auf der Kanaren-Insel Gran Canaria kann zwar noch nicht wieder besucht werden. Doch ein Termin dafür rückt näher.

Spanien atmet auf: Sport und Spaziergänge sind schon seit Samstag wieder erlaubt, nun dürfen erste Geschäfte öffnen. Die Auflagen bleiben aber streng. Nur vier Inseln sind schon einen Schritt weiter – sie konnten gleich in die nächste Lockerungsphase eintreten.

Im besonders schwer von der Corona-Krise betroffenen Spanien beginnt die erste von insgesamt vier Phasen zum Ausstieg aus dem strikten Lockdown. Zunächst durften kleine Läden wie Friseurgeschäfte wieder öffnen, allerdings nur auf Terminbasis. Zudem können Kunden sich nun bei Restaurants ihr Essen nach vorheriger Bestellung selbst abholen. Seit Mitte März war nur noch ein Auslieferungs-Service erlaubt. Sport im Freien und Spaziergänge dürfen die knapp 47 Mio. Spanier schon seit dem Wochenende zu bestimmten Uhrzeiten wieder machen.Größere Lockerungen gab es derweil bereits auf den kaum von dem Virus betroffenen kleineren Kanaren-Inselnundsowie auf der kleinen Balearen-Insel. Alle durften die erste Phase überspringen und gleich in die zweite mit der Öffnung erster Geschäfte und kleinerer Märkte sowie von Restaurants und Cafés im Freien eintreten. Das Kundenvolumen ist dabei stark begrenzt. Es dürfen sich aber wieder Gruppen von bis zu zehn Menschen treffen."Ich habe normalerweise 25 Tische, fange jetzt aber erstmal mit acht an, um den Sicherheitsabstand zischen den Gästen einhalten zu können", sagte der Betreiber einer Strandbar auf La Gomera im spanischen Fernsehen. Viele Lokalbesitzer waren mit Zollstöcken und Messbändern im Einsatz, um die Tische und Stühle regelkonform zu positionieren.Im Rest Spaniens startet diese zweite Stufe erst am 11. Mai. In den darauffolgenden Phasen sollen dann größere Geschäfte, Theater, Kinos, Hotels und Fitnessstudios wieder öffnen. So will die Regierung das Land bis voraussichtlich Ende Juni zu einer "neuen Normalität" führen. Die Schulen bleiben aber bis September geschlossen.Die Corona-Zahlen fallen schon seit Wochen. Insgesamt wurden bis Montag rund 218.000 Fälle registriert, knapp 25.500 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.