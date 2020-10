Auch für die slowakische Hauptstadt Bratislava (Pressburg) gilt nun eine Reisewarnung. In der Slowakei verbreitet sich das Virus massiv aus.

Die Zahl der Länder, in die noch gereist werden kann, nimmt weiter dramatisch ab. Wegen der massiven Ausbreitung von Corona stuft die Bundesregierung zahlreiche weitere Länder und Regionen als Risikogebiete ein.

Afghanistan (seit 15. Juni)

Ägypten (seit 15. Juni)

Albanien (seit 15. Juni)

Algerien (seit 15. Juni)

Andorra - das Fürstentum Andorra (seit 26. August)

Angola (seit 15. Juni)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni)

Argentinien (seit 15. Juni)

Armenien (seit 15. Juni)

Aserbaidschan (seit 15. Juni)

Äthiopien (seit 15. Juni)

Bahamas (seit 15. Juni)

Bahrain (seit 15. Juni)

Bangladesch (seit 15. Juni)

Belarus (seit 15. Juni)

Belgien – das gesamte Land (seit 30. September)

Belize (seit 15. Juni)

Benin (seit 15. Juni)

Bhutan (seit 15. Juni)

Bolivien (seit 15. Juni)

Bosnia und Herzegowina (seit 15. Juni)

Brasilien (seit 15. Juni)

Bulgarien – die folgenden Verwaltungsbezirke („Oblaste“) gelten derzeit als Risikogebiete: Blagoevgrad (seit 7. August) Targowischte (seit 7. Oktober)

Burkina Faso (seit 15. Juni)

Burundi (seit 15. Juni)

Cabo Verde (seit 3. Juli)

Chile (seit 15. Juni)

Costa Rica (seit 15. Juni)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni)

Dänemark – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Hovedstaden (seit 23. September)

Dominikanische Republik (seit 15. Juni)

Dschibuti (seit 15. Juni)

Ecuador (seit 15. Juni)

El Salvador (seit 15. Juni)

Eritrea (seit 15. Juni)

Estland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Ida-Viru (seit 30. September)

Eswatini (seit 15. Juni)

Frankreich – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Kontinentalfrankreich mit Ausnahme der Region Grand-Est (seit 30. September) und Korsika (seit 7. Oktober) Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August) Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August) Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August) Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September)

Gabun (seit 15. Juni)

Gambia (seit 15. Juni)

Georgien (seit 7. Oktober)

Ghana (seit 15. Juni)

Guatemala (seit 15. Juni)

Guinea (seit 15. Juni)

Guinea Bissau (seit 15. Juni)

Guyana (seit 15. Juni)

Haiti (seit 15. Juni)

Honduras (seit 15. Juni)

Indien (seit 15. Juni)

Indonesien (seit 15. Juni)

Irak (seit 15. Juni)

Irland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Dublin (seit 23. September) Region Border (seit 30. September)

Iran (seit 15. Juni)

Island (seit 30. September)

Israel (seit 3. Juli)

Jamaika (seit 15. Juni)

Jemen (seit 15. Juni)

Jordanien (seit 7. Oktober)

Kamerun (seit 15. Juni)

Kasachstan (seit 15. Juni)

Katar (seit 15. Juni)

Kenia (seit 15. Juni)

Kirgisistan (seit 15. Juni)

Kolumbien (seit 15. Juni)

Komoren (seit 15. Juni)

Kongo DR (seit 15. Juni)

Kongo Rep (seit 15. Juni)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni)

Kosovo (seit 15. Juni)

Kroatien - die folgenden Gespanschaften gelten derzeit als Risikogebiete: Dubrovnik-Neretva (seit 9. September) Krapinsko-zagorska županija (seit 7. Oktober) Lika-Senj (seit 23. September) Požega-Slawonien (seit 9. September) Sisačko-moslavačka (seit 7. Oktober) Split-Dalmatien (seit 20. August) Virovitica-Podravina (seit 16. September) Vukovarsko-srijemska (seit 7. Oktober)

Kuwait (seit 15. Juni)

Lesotho (seit 15. Juni)

Libanon (seit 15. Juni)

Liberia (seit 15. Juni)

Libyen (seit 15. Juni)

Litauen – die folgenden Bezirke gelten derzeit als Risikogebiete: Kaunas (seit 7. Oktober) Šiaulių (seit 30. September)

Luxemburg (14. Juli – 20. August und seit 25. September)

Madagaskar (seit 15. Juni)

Malawi (seit 15. Juni)

Malediven (seit 17. Juli)

Mali (seit 15. Juni)

Marokko (seit 15. Juni)

Mauretanien (seit 15. Juni)

Mexiko (seit 15. Juni)

Mongolei (seit 15. Juni)

Montenegro (15. – 19. Juni und seit 17. Juli)

Mosambik (seit 15. Juni)

Namibia (seit 15. Juni)

Nepal (seit 15. Juni)

Nicaragua (seit 15. Juni)

Niederlande - die folgenden Provinzen bzw. autonomen Länder gelten derzeit als Risikogebiete: Gesamt Niederlande mit Ausnahme der Provinz Zeeland (seit 7. Oktober) Aruba (seit 26. August) Curacao (seit 7. Oktober) Maarten (seit 26. August)

Niger (seit 15. Juni)

Nigeria (seit 15. Juni)

Nordmazedonien (seit 15. Juni)

Oman (seit 15. Juni)

Österreich – die folgenden Bundesländer gelten derzeit als Risikogebiete: Bundesland Wien (seit 16. September) Bundesland Vorarlberg (seit 23. September) mit Ausnahme der Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 2. Oktober) Bundesland Tirol (seit 25. September) mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz (seit 2. Oktober)

Pakistan (seit 15. Juni)

Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli)

Panama (seit 15. Juni)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni)

Paraguay (seit 15. Juni)

Peru (seit 15. Juni)

Philippinen (seit 15. Juni)

Portugal– die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region (Großraum) Lissabon (seit 23. September)

Republik Moldau (seit 15. Juni)

Rumänien – das gesamte Land (seit 7. Oktober)

Russische Föderation (seit 15. Juni)

Sambia (seit 15. Juni)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni)

Saudi Arabien (seit 15. Juni)

Schweiz – folgenden Kantone gelten als Risikogebiete: Genf (seit 9. September) Waadt (Vaud) (seit 9. September)

Senegal (seit 15. Juni)

Serbien (seit 15. Juni)

Sierra Leone (seit 15. Juni)

Simbabwe (seit 15. Juni)

Slowakei – folgende Regionen gelten als Risikogebiete: Bratislava (seit 7. Oktober) Nitra (seit 7. Oktober) Prešov (seit 7. Oktober) Trnava (seit 7. Oktober) Zilina (seit 7. Oktober)

Slowenien – folgende Regionen gelten als Risikogebiete: Gorenjska (seit 7. Oktober) Koroška (seit 30. September) Osrednjeslovenska seit 7. Oktober) Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain) (seit 23. September) Savinjska (seit 7. Oktober) Zasavska (seit 7. Oktober)

Somalia (seit 15. Juni)

Spanien - ganz Spanien, einschl. Kanarische Inseln (seit 2. September)

Südafrika (seit 15. Juni)

Sudan (seit 15. Juni)

Südsudan (seit 15. Juni)

Surinam (seit 15. Juni)

Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni)

Tadschikistan (seit 15. Juni)

Tansania (seit 15. Juni)

Tschechien – ganz Tschechien (seit 25. September)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni)

Togo (seit 15. Juni)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni)

Tschad (seit 15. Juni)

Tunesien (seit 7. Oktober)

Türkei (seit 15. Juni)

Turkmenistan (seit 17. Juni)

Ukraine (seit 15. Juni)

Ungarn – folgende Regionen/ Komitate gelten als Risikogebiete: Baranya (seit 7. Oktober) Borsod-Abaúj-Zemplén (seit 7. Oktober) Csongrád-Csanád (seit 30. September) Györ-Moson-Sopron (seit 23. September) Hajdú-Bihar (seit 7. Oktober) Hauptstadt Budapest (seit 16. September) Jász-Nagykun-Szolnok (seit 7. Oktober) Komárom-Esztergom (seit 7. Oktober) Nógrád (seit 7. Oktober) Pest (seit 30. September) Szabolcs-Szatmár-Bereg (seit 7. Oktober) Vas (seit 30. September)

USA (seit 3. Juli gesamte USA)

Usbekistan (seit 15. Juni)

Venezuela (seit 15. Juni)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September)

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – folgende Regionen und Nationen gelten als Risikogebiete: Nordirland (seit 30. September) North East (seit 2.Oktober) North West (seit 2.Oktober) Wales (seit 30. September) Yorkshire and the Humber (seit 2.Oktober) Schottland (seit 2.Oktober) das britische Überseegebiet Gibraltar (seit 26. August)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni)

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Gebiete, in die nun auch nicht mehr gereist werden sollte:der Verwaltungsbezirk (Oblast) Targowischte gilt als Risikogebiet.die Gespanschaften Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska županija gelten als Risikogebiete.der Verwaltungsbezirk Kaunas gilt als Risikogebiet.das gesamte Land mit Ausnahme der Provinz Zeeland sowie das autonome Land Curacao gelten als Risikogebiet.das gesamte Land gilt als Risikogebiet.die Regionen Zilina, Prešov, Bratislava, Nitra und Trnava gelten als Risikogebiete.die Regionen Zasavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska, und Savinjska gelten als Risikogebiete.die Regionen/Komitate Nógrád, Baranya, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom und Szabolcs-Szatmár-Bereg gelten als Risikogebiete.das gesamte Land gilt als Risikogebiet.das gesamte Land gilt als Risikogebiet.: das gesamte Land gilt als Risikogebiet.Tunesien, Georgien und Jordanien waren erst vor wenigen Tagen im Rahmen des geänderten Reisewarnungssystems von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden. Da sich aber auch dort Corona wieder drastisch ausbreitet, treten die Warnungen wieder in Kraft.Zwei Gebiete gelten hingegen nicht mehr als Risikogegenden:- Korsika (in Frankreich)- Brodsko-Posavska (in Kroatien)Alles in allem gelten damit weltweit die folgenden Länder und Regionen als Risikogebiete. Vor Reisen wird gewarnt: