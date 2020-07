Die erneute Schließung von Lokalen an Partymeilen auf Mallorca halten laut einer Umfrage 77 Prozent für in Ordnung.



Nach Angaben von YouGov wurden für die Untersuchtung 1702 Personen in Deutschland ab 18 Jahren am 16. Juli 2020 befragt.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Untersuchung des Instituts YouGov. Die Anordnung zur Schließung war am Mittwoch in Kraft getreten und gilt zunächst für zwei Monate. Fotos und Videos hatten zuvor gezeigt, wie Hunderte ohne Maske und Sicherheitsabstand am Wochenende auf der spanischen Urlaubsinsel gefeiert hatten.Auf die Frage, ob sie die Entscheidung einer erneuten Schließung von Lokalen für angemessen oder unangemessen halten, antworteten 63 Prozent mit "angemessen" und 14 Prozent mit "eher angemessen". 6 Prozent fanden es "unangemessen" und ebenso 6 Prozent "eher unangemessen".Die Positionen unterschieden sich je nach Alter: Von den 18 bis 24-Jährigen stuften insgesamt 60 Prozent das Vorgehen der Behörden als angemessen ein, bei den über 55-Jährigen waren es laut der Umfrage 88 Prozent.