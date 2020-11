Kein Fake: Das Ortsschild von Fucking.

Die Einwohner des oberösterreichischen Ortes sind es leid, als Witz für Reisende herzuhalten und ständig die Ortsschilder ersetzen zu müssen: Sie haben sich nun kurzerhand umbenannt.

Porno-Website nutzt Ort für PR-Aktion

In Reiseportalen und Social Media wird das Foto gern und häufig gezeigt, englischsprachige Touristen reisen mit Bussen an, um sich vor dem Ortsschild zu fotografieren, und immer wieder wird dieses gestohlen: Fucking leidet spürbar unter seiner Namensgleichheit mit dem obszönen englischen Begriff.Damit ist nun Schluss: Vom 1. Januar 2021 an heißt das Dorf im Bezirk Braunau nahe der bayerischen Grenze nun Fugging. Eine entsprechende Entscheidung über den Namenswechsel traf der Gemeinderat Mitte November. Nun müssten noch einige Verwaltungsschritte eingeleitet werden, sagte die Bürgermeisterin der Muttergemeinde Tarsdorf, Andrea Holzner, dem Sender "OE24".Immer wieder hatten genervte Fuckinger in den vergangenen Jahren gefordert, den Namen ihres Ortes zu ändern. Initiativen scheiterten bislang jedoch.Dabei hat der Name "Fucking" natürlich gar nichts mit dem in England viel gebrauchten Schimpfwort zu tun. Laut Wikipedia geht er vielmehr auf den vor 1000 Jahren dort lebenden Adalbert von Vucckingen zurück. Möglicher Namensgeber könnte aber auch ein bereits im 6. Jahrhundert lebender bayerischer Adeliger namens Focko gewesen sein, der die Siedlung gegründet haben soll. Noch im 19. Jahrhundert wurde der Ort behördlich als "Fuking" geführt.Im Jahre 2018 erhielten alle Einwohner Fuckings im Rahmen einer PR-Aktion von einer Porno-Website einen Gratis-Zugang. Auch dies dürfte dazu beigetragen haben, dass die rund 100 Bewohner die Nase voll davon hatten, auf diese Art und Weise im öffentlichen Interesse zu stehen. Zuvor hatte der Autor und Regisseur Kurt Palm unter dem Titel "Bad Fucking" eine Krimi-Groteske über das Leben in der Provinz geschrieben.