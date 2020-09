Das Taj Mahal ist in Kürze wieder für Besucher geöffnet. Touristen aus dem Ausland erhalten allerdings derzeit für Indien kein Visum.

Trotz Corona-Rekordzahlen soll Indiens berühmteste Sehenswürdigkeit, das Taj Mahal, übernächste Woche wieder geöffnet werden. Besucher müssen Abstandsregeln beachten, Maske tragen und die Hände desinfizierten.

Land mit den zweitmeisten Corona-Infektionen

Wie das zuständige regionaleTourismusbüro weiter mitteilte, müssten Tickets für das Marmormonument und Unesco-Weltkulturerbe online erworben werden. Allerdings stellt Indien ausländischen Touristen derzeit keine Visa aus.Ins Taj Mahal dürften zunächst 5000 Touristen pro Tag, früher seien es laut Behördenangaben rund fünfmal so viele gewesen. Das Monument hatte ein Mughal-Herrscher im 17. Jahrhundert für seine Lieblingsfrau bauen lassen.Indien hat Brasilien am Montag als Land als Land mit den zweitmeisten bekannten Corona-Infektionen weltweit überholt. Wie offizielle Zahlen zeigten, wurden inzwischen mehr als 4,2 Mio. Fälle registriert. Zuletzt kamen rund 90.000 Fälle pro Tag dazu. Nur in den USA gibt es mit mehr als 6,2 Mio. Fällen insgesamt noch mehr.Trotzdem setzt die Regierung auf die Lockerung von Corona-Maßnahmen. Im Frühling hatte Indien einen strikten Lockdown verordnet. Dadurch brach die Wirtschaftsleistung stark ein, Millionen Menschen verloren ihre Jobs.