Zweite Corona-Welle "sehr wahrscheinlich"

Hidalgo erwägt Maskenpflicht in Paris

Ab dem 15. August dürften die zuständigen Präfekturen Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals unter Einhaltung von Corona-Sicherheitsvorkehrungen wieder genehmigen, teilte das französische Kulturministerium am Dienstag mit. Demnach müsse zwischen Sitzplätzen genügend Abstand gehalten werden und das Tragen einer Schutzmaske verpflichtend sein. Das Ministerium hatte bereits Ende Juli ein entsprechendes Dekret erlassen.Ab 1. September können demnach Festivals, Konzerte und Shows mit mehr als 5000 Besuchern ohne spezielle Genehmigung der Präfektur stattfinden. Das Ministerium kündigte mehr Informationen dazu für die Woche des 24. August an. Ab September dürfen in Frankreich auch wieder Messen veranstaltet werden.Der Kultursektor war von der Corona-Pandemie hart getroffen worden. Seit Mitte März waren keine Veranstaltungen mehr erlaubt. Kulturschaffende hatten mehrfach öffentlich kritisiert, dass es keinen Fahrplan zur Wiedereröffnung ihrer Branche gibt.Indes steigt in Frankreich die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie. Der wissenschaftliche Rat von Experten, der die Regierung berät, bezeichnet es nun als "sehr wahrscheinlich", dass es im Herbst oder Winter eine zweite Epidemiewelle geben könnte. Staatschef Emmanuel Macron appellierte am Dienstag im südfranzösischen Toulon an seine Landsleute, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.Frankreich gehört zu den Ländern in Europa, die besonders stark getroffen sind. Mehr als 30.000 Menschen starben. Nach Einschätzung des wissenschaftlichen Rats ist die Lage unter Kontrolle, aber unsicher. Das Virus sei im Sommer wieder stärker im Umlauf. "Die Zukunft der Epidemie ist größtenteils in den Händen der Bürger", urteilten die Experten. Es müsse deshalb weiter Aufklärungskampagnen geben, heißt es in einem neuen Bericht an die Regierung von Ende Juli, der nun öffentlich gemacht wurde.Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo brachte am Dienstag eine Maskenpflicht für belebte Plätze und Straßen in der französischen Hauptstadt ins Gespräch. Gemeinsam mit der Pariser Polizeipräfektur werde eine Liste von Orten erstellt, an denen eine Maskenpflicht auch im Freien kommen könnte, teilte Hidalgo auf Twitter mit.In Frankreich muss in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise in Geschäften verpflichtend eine Maske getragen werden. In Dutzenden Orten in der Bretagne, im Département Mayenne und in Teilen der Küstenmetropole Nizza muss auch auf der Straße eine Maske aufgesetzt werden.