Die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro will den Aufenthalt an seinen Stränden wieder erlauben. Die Öffnung sieht zunächst vor, Flächen mit Bändern zu markieren, innerhalb derer kleine Gruppen den Strand besuchen können.

Rio

Landesweit mehr als drei Millionen Infizierte

Rio

Rio

Das gab Marcelo Crivella, Bürgermeister der brasilianischen Metropole, in einer Live-Übertragung in sozialen Medien am Montagabend (Ortszeit) bekannt. Demnach sollen 30 Prozent der Flächen über eine App vorbelegt, die anderen 70 Prozent nach der Reihenfolge der Ankunft vergeben werden.Crivella hatte im Juli angekündigt, den Verbleib am Strand wie beim Sonnen erst zu erlauben, wenn es eine Impfung gegen das Coronavirus gäbe. Zuletzt waren Mannschaftssport am Strand und das Baden im Meer wieder zugelassen worden. Ein großer Teil des Lebens inspielt sich im Freien ab.Vor allem am Wochenende ist es schwer, die Cariocas, wie die Bewohner der Stadt heißen, dazu zu bewegen, zu Hause zu bleiben. Dann füllen sich für gewöhnlich Strände und Bars.Brasilien ist das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land nach den USA, hat inzwischen mehr als drei Millionen Infizierte und mehr als 100.000 Tote. Nach Daten der Regierung des Bundesstaatesde Janeiro verzeichnete die Stadtbis Montag 74.674 Infizierte, 8622 Patienten sind gestorben.