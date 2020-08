Nach dem Aufenthalt an den berühmten Stränden ist in Rio de Janeiro inmitten der grassierenden Corona-Pandemie auch der Besuch der Sehenswürdigkeiten wieder erlaubt. Das entschied der Gouverneur des Bundesstaats Rio de Janeiro, Wilson Witzel, am Mittwoch.



Brasilien, das Ende Juli die Einreise für Ausländer per Flugzeug gelockert hatte, ist das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land nach den USA. Es hat inzwischen mehr als drei Millionen mit dem Coronavirus Infizierte und mehr als 100.000 Tote im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Nach Daten der Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro verzeichnete die Stadt Rio bis Dienstag 76.102 Corona-Infizierte und 8665 Virustote. Der Gouverneur ermöglichte mit einem Dekret die Öffnung bei 50 Prozent der Auslastung. Auch Reisebüros und Tour-Anbieter dürfen demnach wieder den Vollzeitbetrieb aufnehmen. Am Montag hatte Rios Bürgermeister Marcelo Crivella Pläne für einen Strandbesuch mit Abstandsmarkierung und Vorbelegung per App bekanntgegeben.