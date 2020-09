Die finnische Regierung hat angekündigt, die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise wieder zu lockern.

Die Innenministerin Maria Ohisalo sagte am Donnerstagabend: "Ab Samstag nächster Woche ist es möglich, von Schweden und Deutschland nach Finnland zu reisen, ohne in Quarantäne zu müssen." Man habe sich darauf geeinigt, die Grenze von 8 auf maximal 25 Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen heraufzusetzen. Einzelheiten sollten am heutigen Freitag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.